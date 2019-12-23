Mixer ve Facebook, Devlere Kafa Tutmaya Başladı!

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, StreamElements'in StreamHatchet işbirliği ile hazırladığı bir rapor, Microsoft'un Mixer platformunun genel olarak akış pazarının %1'ini oluşturduğunu gösteriyordu. Bu da bariz bir şekilde Google'ın YouTube'u ve Amazon'un Twitch'inin oldukça gerisinde kaldığını kanıtlıyordu. Bu yıl ise StreamElements ve Arsenal.gg ortaklığı ile hazırlanan yeni bir rapor, pazarın 2019 yılında nasıl geliştiğini gösteriyor ve hem Microsoft hem de Facebook için iyi bir olduğunu gözler önüne seriyor.
Hem Mixer hem de Facebook Gaming, akış savaşlarında Twitch ve YouTube'un büyük üstünlüğüne karşı ufak zaferler kazanmaya başlayarak %3'er paya sahip oldular. Geçtiğimiz yıl her iki platform da %1'lik paya sahipti ve Twitch'in payı %75'ti. Google ise %22 payına sahipti. Bu yıl genel sayılar çok fazla değişmiş olmasa da Twitch %73'e ve YouTube %21'e geriledi.
Bu yıl rakiplerin her biri içerik için bazı yatırımlar yaptılar. Mixer, Twitch'ten Ninja ve Shroud gibi yayıncıları kendi bünyesine alırken, Facebook Gaming de DisguisedToast ve ZeRo gibi üreticileri kendi tarafına çekti. YouTube ise Amazon'un platformundan bazı yayıncıları kendine çekmiş olsa da, Twitch savunmaya geçerek öne çıkan içerik yaratıcılarının bir çoğunu bünyesinde tutmayı başardı. Ancak bütün bu değişiklikler henüz pazar payında ciddi boyutta bir etki yaratmış değil.
Rapor, oyun akışı alanının pek çok yönünü kapsıyor ancak öne çıkan bir diğer ayrıntı, Fortnite'ın 2018'de popülerliğinin bir kısmını net bir şekilde kaybederek Twitch'te bir yıl önceye göre %28 daha az izlenmiş olması. Fortnite'ın başarısı öncesinde yedi yıl boyunca en çok izlenen oyun olan League of Legends ise tekrar birinciliğini ilan etmiş durumda. Ayrıca rapor, oyun ile ilgili olmayan Just Chatting (Sadece Sohbet, daha önce IRL olarak adlandırılıyordu) ve ASMR gibi kategorilerin büyümeye devam ettiğini de belirtiyor.
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