Mobil Chrome mu Daha İyi, Mobil Firefox mu?

Android'li telefonunuzla varsayılan tarayıcı olarak gelen Chrome mu daha iyi, Firefox mu? Karşılaştırdık...

  • Zeynel A. Öztürk
Mobil Chrome mu Daha İyi, Mobil Firefox mu?

Okuyucu Yorumları

Toplam 5 Yorum

En iyi render Firefox'ta ama en iyi karakter kodlama ise, Chrome'da. En iyi veri tasarrufu ise, Opera'da; çünkü reklamları addon'suz engelleyebiliyor. Ben üçünü de seviyorum ve kullanıyorum. Son sürümleri ile Firefox ve Opera harika bir atak yaptılar. Böyle devam etsinler...

ikisi de bulunmalı bence, yerine göre geçiş yapılır.

Chrome masaüstü ve mobil cihazlarınız arasındaki senkronizasyon süper. bunu beğeniyorum ve chrome kullanıyorum. Mutlaka firefoxta da vardır. Eskiden favorim firefoxtu. Masa üstü bilgisayar(lar)ımda her ikisinide kullanırken mobilde chrome.

firefox mobilde eklenti desteği var ki hayat kurtarıyor, adblock kurup reklamsız gezinebiliyorsunuz. aynı zamanda sync desteğide çok iyi çalışıyor. en sevdiğim özelliklerinden birisi ise okuma modu. sayfayı sadeleştirip yazıya odaklanmanızı sağlıyor.

Hem masaüstü hem mobil OPERA...

Sen de yorum yaz

 

Tablet satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Fornite, Android ve iOS'a da Geliyor!
Google, Tüm Web'i Hızlandırmak İstiyor!
Windows Defender Büyük Tehlikeyi Önledi!
StarCraft'ın 20. Yılı İçin Özel Hediyeler!
Galaxy S9, Çin İçin Samsung'a Yetecek mi?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir