Mobil Chrome mu Daha İyi, Mobil Firefox mu?
Android'li telefonunuzla varsayılan tarayıcı olarak gelen Chrome mu daha iyi, Firefox mu? Karşılaştırdık...
- Zeynel A. Öztürk
Android'li telefonlarda Chrome'u bırakmak zor, çünkü web tarayıcısı Google hesabınızla bütünleşerek yer işaretlerinizi ve fazlasını PC'nizle eşitliyor. Bu yazımızda Chrome'un mobil Firefox karşısında tercih edilmeyi gerçekten hak edip etmediğini gözden geçireceğiz.
Mobil Chrome
Genel gezinti: Chrome deneyimi yıllar içinde çok fazla değişmedi. Birden fazla Google profiliniz varsa, sağ üstteki profil fotoğrafına dokunarak kolayca profilleriniz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Açık tarayıcı oturumları arasında geçiş yapmak için parmağınızı yukarı ve aşağı doğru kaydırmanız gerekiyor. Bu yöntem, Firefox'takine göre biraz daha fazla yer kaplıyor.
Gizlilik, geçmiş, paylaşım: Chrome, açıp kapatabileceğiniz birçok gizlilik işleviyle geliyor. Sağ üstteki üç noktaya tıklayarak geçmişinize, yer işaretlerinize ve fazlasına ulaşabiliyorsunuz.
Sağ üstteki üç nokta düğmesinin altında URL'yi herhangi bir sosyal uygulamayla veya eposta uygulamanızla paylaşmaya yönelik bir işlev de bulunuyor.
Hizmet ve uygulamalarla bütünleşme: Google'da "hava durumu" sözcüklerini arattığınızda bulunduğunuz yerin hava sıcaklığını büyük bir araç içerisinde, önümüzdeki günlerin tahminleriyle birlikte görüyorsunuz. Firefox'ta her şey bu kadar güzel görünmüyor.
Chrome'un Google hizmetleriyle entegrasyonu başka alanlarda da öne çıkıyor. Örneğin Chrome'u kullanarak Google Now üzerinde bir hatırlatma kurabiliyorsunuz.
Mobil Firefox
Firefox'un mobil web tarayıcısını kullanmak, Google hesabından kopmanız anlamına gelmiyor. Her zamanki gibi Google'a oturum açabilir ve oturum bilgilerinizin hatırlanmasını sağlayabilirsiniz.
Ancak az önce bahsettiğimiz "hava durumu" aramasını Firefox'ta yaptığınızda sonuçlar, Chrome'daki kadar güzel görünmüyor. Hava durumunu yine büyük bir biçimde görüyorsunuz, ancak aynı çekicilik burada yok.
Firefox üzerinden Google Now ile iletişim kuramıyorsunuz, örneğin "bana 10 dakika sonra uyumayı hatırlat" diyemiyorsunuz. Bununla birlikte bu tür hatırlatmaları Türkçe dilinde yapmayı zaten başaramadığımızı belirtmeliyiz.
Firefox'un uzmanlaştığı alanlardan bir tanesi, gizlilik ve güvenlik için sunduğu seçenekler. Gizlilik altında sunulan "Beni izleme" işlevinin yanında web tarayıcısını kapattığınızda tüm verilerinizin otomatik olarak temizlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Verileri temizlemeyi unutmak sizin için sorun ise, bu hoşunuza gidecek bir işlev.
Firefox'un erişim kolaylığı işlevleri de gayet zengin.
Ve Kazanan...
Her şeyi hesaba kattığımızda Android'in en iyi web tarayıcısını açıkça seçmek zor.
Chrome, diğer hizmetlerle ve uygulamalarla bütünleşme ve Google arama sayfasının görünümü konusunda Firefox'u geçiyor.
Firefox ise sekme geçişleri, gizlilik ve güvenlik denetimleri, birden fazla arama motoru kullanma alanlarında Chrome'dan daha iyi.
Performans ise seçimimizi etkileyecek bir faktör değil. Google'ın ekosisteminin sıkı bir kullanıcısıysanız, Chrome sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Ancak Google'dan başka arama motorları kullanıyorsanız veya Google hizmetlerini pek kullanmıyorsanız, Firefox sizin için daha iyi bir tercih olacaktır. Bu durumda Firefox'un gizlilik ve güvenlik işlevlerinden faydalanabilirsiniz.
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
En iyi render Firefox'ta ama en iyi karakter kodlama ise, Chrome'da. En iyi veri tasarrufu ise, Opera'da; çünkü reklamları addon'suz engelleyebiliyor. Ben üçünü de seviyorum ve kullanıyorum. Son sürümleri ile Firefox ve Opera harika bir atak yaptılar. Böyle devam etsinler...
ikisi de bulunmalı bence, yerine göre geçiş yapılır.
Chrome masaüstü ve mobil cihazlarınız arasındaki senkronizasyon süper. bunu beğeniyorum ve chrome kullanıyorum. Mutlaka firefoxta da vardır. Eskiden favorim firefoxtu. Masa üstü bilgisayar(lar)ımda her ikisinide kullanırken mobilde chrome.
firefox mobilde eklenti desteği var ki hayat kurtarıyor, adblock kurup reklamsız gezinebiliyorsunuz. aynı zamanda sync desteğide çok iyi çalışıyor. en sevdiğim özelliklerinden birisi ise okuma modu. sayfayı sadeleştirip yazıya odaklanmanızı sağlıyor.
Hem masaüstü hem mobil OPERA...