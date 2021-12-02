Mobil Veri Kullanımın Son 10 Yılda Gördüğü Büyük Artış: Tam 300 Kat...

Ericsson, son Mobilite Raporu'nda 2011'den bu yana mobil veri kullanımının nasıl inanılmaz bir şekilde arttığını gözler önüne serdi!

  • Levent Öztürk
Mobil veri kullanımı: 10 yılda nereden nereye...

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