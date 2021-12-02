Mobil Veri Kullanımın Son 10 Yılda Gördüğü Büyük Artış: Tam 300 Kat...

Ericsson'un son Mobilite Raporu, 2011'den bu yana mobil veri trafiğinin, dünya çapında çevrimiçi hale gelen 5,5 milyar yeni telefon ile birlikte 300 kat arttığını söylüyor. Şirket, 4G LTE ağlarının bu istatistiklere ulaşma konusunda çok önemli bir role sahip olduğunun altını çiziyor. Son yıllarda 5G'nin benimsenmesinin de mobil veri trafiğinin patlamasına neden olduğunu kesin.
Ericsson, 5G cihazlarının teknoloji yaşam döngüsünün 4G'den daha hızlı olduğunu da belirtiyor. Halihazırda dünya genelindeki telefonların %23'ü 5G'yi desteklerken, yaşam döngüsünün benzer bir noktasında cihazların yalnızca %8'i 4G özellikliydi. Daha yüksek hızlarla beraber de insanlar daha fazla veri trafiği oluşturuyor. Örneğin üçüncü çeyrekte, mobil veri trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 arttı.
Bulgular hakkında yorum yapan Ericsson Başkan Yardımcısı ve Ağlar Başkanı Fredrik Jejdling şunları söylüyor: "Mobil iletişimin son on yılda toplum ve iş dünyası üzerinde inanılmaz bir etkisi oldu. 2027'ye baktığımızda, mobil ağlar nasıl etkileşimde bulunduğumuza, yaşadığımıza ve çalıştığımıza her zamankinden daha fazla entegre olacak. En son Ericsson Mobilite Raporumuz, teknolojinin çok önemli bir rol oynamasıyla birlikte değişimin hızının arttığını gösteriyor."
2027'de Ericsson'un tahminleri, 5G'nin 4G'den daha yaygın olacağı ve dünya çapında mobil aboneliklerin yaklaşık %50'sinde kullanılacağını öngörüyor. Halihazırda benimsenme oranı göz önüne alındığında %50 biraz düşük görünse de, bu %50 aslında dünya nüfusunun %75'ini ve küresel akıllı telefon trafiğinin %62'sini kapsayacak.
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