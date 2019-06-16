Mona Lisa'nın Gülümsemesi Aslında "Yalan" mı?

16. Yüzyıl'ın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Mona Lisa tablosundaki gülümseme, aslında bir "yalan" olabilir!

16 Haziran 2019 00:02

Levent Öztürk