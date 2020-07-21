Monster Notebook Alan Oyun Severler "Death Stranding" Sahibi Oluyor!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir kampanyaya imza attı. NVIDIA ile yapılan iş birliği kapsamında oyuncular, Geforce RTX ekran kartlı Monster Notebook alımlarında efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima'nın büyük ses getiren oyunu "Death Stranding" sahibi oluyor.

Monster Notebook Alanlara Ücretsiz Death Stranding

En yeni ve üstün performanslı teknolojileri oyun dünyasıyla buluşturan Monster Notebook, başta sinematik oyun tutkunları olmak üzere oyuncu dünyasına heyecan verici bir kampanyayı hayata geçirdi. Kampanya kapsamında, Monster Notebook'un ileri seviye oyun deneyimi için özel tasarlanan RTX ekran kartlı Tulpar ve Semruk serisi dizüstü bilgisayar alan kullanıcılar, oyun dünyasının 5 senedir beklediği açık dünya macera oyunu "Death Stranding" sahibi oluyor.

ABD'li aktör Norman Reedus'un canlandırdığı ana karakter Sam Bridges'in bilinen tüm toplumların sonunun geldiği bir evrende insanlığı bir araya getirmek için çıktığı yolculuğu konu alan "Death Stranding" ilk olarak Kasım 2019'da yayınlanmıştı. Oyunun 14 Temmuz'da yayınlanan PC sürümü, Nvidia DLSS 2.0 ile desteklenen benzersiz oyun performansı ve görüntü kalitesi ile kusursuz bir deneyim sunuyor.

31 Temmuz'a kadar geçerli kampanya ile "Death Stranding" oyununa sahip olma şansını yakalayan oyunseverler, Monster Notebook web sitesi üzerinden kampanya sayfasına erişip aktivasyon anahtarı talep ederek oyunun PC sürümüne sahip olabilecek.Death Stranding oyununun Türkiye'de satış fiyatı 399 TL.

Türkiye'nin en çok bilinen oyun bilgisayarı markası Monster Notebook; çeşitli iş birlikleri, kampanyalar ve sponsorluklar ile oyunseverlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. En güncel duyuru ve bilgilere ulaşmak için markanın sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
23 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
Günün En çok Okunanları
Su içmek için gördüğü çocukların elindeki şişeyi isteyen sincap viral oldu!
Türkiye'den çekiliyor iddiasının ardından Netflix'ten açıklama var
BAE'nin Mars'a Yolculuğu Başladı
7000 yılda bir ortaya çıkan kuyruklu yıldızı görüntüledi! Muhteşem kareler!
Xbox Live Gold Aboneleri İçin Şaşırtıcı Haber: 12 Ay Seçeneği "Uçtu"

 

 