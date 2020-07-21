Monster Notebook Alan Oyun Severler "Death Stranding" Sahibi Oluyor!

En yeni ve üstün performanslı teknolojileri oyun dünyasıyla buluşturan Monster Notebook, başta sinematik oyun tutkunları olmak üzere oyuncu dünyasına heyecan verici bir kampanyayı hayata geçirdi. Kampanya kapsamında, Monster Notebook'un ileri seviye oyun deneyimi için özel tasarlanan RTX ekran kartlı Tulpar ve Semruk serisi dizüstü bilgisayar alan kullanıcılar, oyun dünyasının 5 senedir beklediği açık dünya macera oyunu "Death Stranding" sahibi oluyor.
ABD'li aktör Norman Reedus'un canlandırdığı ana karakter Sam Bridges'in bilinen tüm toplumların sonunun geldiği bir evrende insanlığı bir araya getirmek için çıktığı yolculuğu konu alan "Death Stranding" ilk olarak Kasım 2019'da yayınlanmıştı. Oyunun 14 Temmuz'da yayınlanan PC sürümü, Nvidia DLSS 2.0 ile desteklenen benzersiz oyun performansı ve görüntü kalitesi ile kusursuz bir deneyim sunuyor.
31 Temmuz'a kadar geçerli kampanya ile "Death Stranding" oyununa sahip olma şansını yakalayan oyunseverler, Monster Notebook web sitesi üzerinden kampanya sayfasına erişip aktivasyon anahtarı talep ederek oyunun PC sürümüne sahip olabilecek.Death Stranding oyununun Türkiye'de satış fiyatı 399 TL.
Türkiye'nin en çok bilinen oyun bilgisayarı markası Monster Notebook; çeşitli iş birlikleri, kampanyalar ve sponsorluklar ile oyunseverlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. En güncel duyuru ve bilgilere ulaşmak için markanın sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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