Monster Notebook Alan Oyun Severler "Death Stranding" Sahibi Oluyor!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir kampanyaya imza attı. NVIDIA ile yapılan iş birliği kapsamında oyuncular, Geforce RTX ekran kartlı Monster Notebook alımlarında efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima'nın büyük ses getiren oyunu "Death Stranding" sahibi oluyor.