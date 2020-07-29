Monster Notebook'tan Canavar gibi Monitör: Aryond!

Türkiye'nin müşteri memnuniyeti en yüksek bilgisayar markası Monster Notebook, yüksek performans arayan teknoloji tutkunlarına en yeni teknolojileri sunmaya devam ediyor. 28 Temmuz itibariyle tüm Monster Notebook mağazalarında ve dijital satış kanallarında kullanıcıların beğenisine sunulan Aryond A27 V1.1 monitör, mükemmel bir görsel deneyim vadediyor.
Aryond, 240 Hz FHD (1920x1080) VA paneli ile ön plana çıkıyor. Oyunseverlerin FPS sınırlarına takılmadan kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamasını sağlayan monitör, rekabette önemli bir üstünlük sağlıyor. Aryond ayrıca, 3000-1 kontrast değeri ile dengeli ve derin siyah renkler sunarken; 400 Nit parlaklığı ile yüksek ışıklı ortamda rahat bir çalışma ve izleme olanağı sağlıyor. 1 ms tepki süresi, %119,9 SRGB profesyonel renk gamı ve HDR ve DCR özellikleri ile akıcı ve gerçekçi bir görünüm için ihtiyaç duyulan tüm özellikleri barındırıyor.
27'' 1500R kavise sahip paneli ile kolay ve rahat bir takip imkânı sunan Aryond A27 V1.1, kullanıcılara yüksek tempo gerektiren tüm oyun ve programlar için en konforlu ekranı sunuyor. Standart, film, fotoğraf ve oyun modu olmak üzere dört farklı seçeneği bir arada sunan cihaz, ihtiyaç duyulan her mod için en estetik görüntüyü oluşturuyor.
AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen monitör, yırtılma, gecikme ve kayma ihtimallerini sıfıra indirerek, pürüzsüz bir görsel deneyim yaratıyor. Ayrıca, en yeni MRPT teknolojisi ile gölgelenmeyi engelliyor ve hareket halindeki nesneleri daha keskin gösteriyor.
Ekranda oluşan ışık titreşimlerini engelleyen anti-flicker teknolojisi sayesinde uzun kullanımlar sonucunda gözlerde yorulmaya bağlı olarak ortaya çıkan sulanma ve kaşıntı gibi rahatsızlıkları minimuma indiren cihaz, düşük mavi ışık filtresi ile gözleri zararlı mavi ışıklardan da koruyor.
RGB aydınlatma özelliği ile bulunduğu mekâna benzersiz bir oyun atmosferi kazandıran Aryond A27 V1.1'in ayarlanabilir standı hem oyuncular için hem de uzun saatler boyunca ekran kullanan profesyoneller için ideal görüş açıcısı ve ergonomik bir kullanım pozisyonu sağlıyor.
130 mm yükselebilen, 30 derece sağa ve sola dönebilen monitör, öne 5 derece, arkaya ise 15 derece ayarlanabiliyor. Ayrıca, mimarlık, mühendislik, görsel efekt ve 3D animasyon gibi alanlarda çalışan profesyoneller düşünülerek monitöre 90 derecelik açı formunda dikey olarak kullanılabilme özelliği eklenmiş.
Aryond'un kutu içeriğinde, HDMI ve Display Port kablosu da yer alıyor. Ayrıca, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacı ile kutu içerisinden stand ayağı montajlı şekilde çıkıyor.
Monster Aryond A27 V1.1 Gaming Monitör, şu an www.monsternotebook.com.tr üzerinden 1999 TL fiyatla satın alınabiliyor.
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