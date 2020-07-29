Monster Notebook'tan Canavar gibi Monitör: Aryond!

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, mükemmel görüntülüme deneyimi arayan oyun tutkunları ve profesyoneller için geliştirdiği Aryond A27 V1.1 monitörleri satışa sundu. İşte Monster Aryond özellikleri ve fiyatı!