Monster Notebook Mağazaları Geçici Olarak Sanal Ortamda

Yaklaşan kış mevsimi ve güncel Covid-19 vaka sayılarındaki artış sebebiyle salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler daha da önemli hale geldi. Geçtiğimiz mart ayında alınan karar ile Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm mağazalarını haziran ayında başlayan normalleşme sürecine kadar sanal ortama taşıyan ve dijital mağaza üzerinden müşterilerine hizmet veren Monster Notebook, bugün yapılan açıklama ile fiziki mağazalarında sunduğu tüm hizmetleri tekrardan geçici bir süreyle, yalnızca Monster Notebook Dijital Mağazası üzerinden kullanıcıları ile buluşturmaya devam edeceğini duyurdu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Semiz: "Monster Notebook olarak, güncel Covid-19 vaka sayılarını ve değişen mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak salgınla mücadele veren kamu kurumlarının ve sağlık çalışanlarının yanında olmak, kullanıcılarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için 5 Aralık Cumartesi gününden itibaren fiziki mağazalarımızdaki tüm faaliyetlerimizi çevrimiçi ortamda sürdürmeye karar verdik. Tüm ürün ve hizmetlerimizi her zaman olduğu gibi koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile teknoloji ve oyun tutkunlarına sunmaya devam edeceğiz.
Kullanıcılarımızı fiziki mağazalarımızda ağırlamaya başlayacağımız tarihe dek, tüm servislerimizi monsternotebook.com.tr adresindeki Monster Notebook Dijital Mağazası ve çağrı merkezimiz üzerinden kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Bu süre zarfında Teknik Servisimiz, servis ihtiyacı olan ürünleri sadece kargo ile kabul etmeye devam edecek. Kullanıcılarımız bu konuda detaylı bilgilere 0850 255 11 11 telefon numaramızdan ve web sitemiz üzerinden ulaşabilirler." dedi.
Monster Notebook dijital mağazası haftanın yedi günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Uygulama kapsamında Monster Notebook'un yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları ve oyuncu ekipmanlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, web sitesi üzerinden diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabiliyor.
Monster Notebook Dijital Mağazası aynı zamanda, oyun ve teknoloji tutkunlarına yönelik etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Oyun, teknoloji ve diğer alanlardaki fenomen isimlerinin Monster Notebook kullanıcıları ile bir araya geldiği etkinlikler her hafta cuma günleri düzenleniyor.
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