Monster Notebook, Şimdi NVIDIA DLSS 2.3 Teknolojisiyle Geliyor

Monster Notebook'un yüksek performans arayan kullanıcılar için geliştirdiği, RTX ekran kartlı dizüstü bilgisayarlar, güncellenen yeni DLSS teknolojisi ile daha yüksek FPS değerleri sunuyor. Akıcı oyun deneyimi ve yüksek kalitede görsel içerik üretimi için vazgeçilmez olan ve kullanıcıların hep daha fazlasını beklediği FPS değerlerinde artış sağlayan yeni sürüm, DLSS 2.0'a göre çok daha gelişmiş özellikler vaat ediyor.
NVIDIA DLSS teknolojisi nedir?
NVIDIA'nın kullanıcılarına sunduğu DLSS (Deep Learning Super Sampling) Türkçe anlamıyla Derin Öğrenme Süper Örnekleme özelliği, yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanarak, grafik biriminin üstündeki yükü azaltan bir algoritma. Bu algoritma sayesinde çeşitli hesaplamalar yapılarak, oynanan oyunun çözünürlük kalitesi, performanstan ödün vermeden ve hatta FPS değerlerini arttırarak yükseliyor. Bu özellikler NVIDIA'nın RTX ekran kartlarında bulunan Tensor çekirdekleri sayesinde mümkün oluyor. Obje takibi yaparak her kareyi tek tek hesaplayan ve bu şekilde çözünürlük artışı sağlayan DLSS teknolojisi sayesinde, hem doğal çözünürlük ayarlarından daha gelişmiş görsel deneyim hem de doğal çözünürlük formatına göre iki kata kadar yüksek FPS değerleri elde ediliyor.
Red Dead Redemption 2, Chivalry 2, Farming Simulator 22, Marvel's Guardians of the Galaxy, God of War, Mount & Blade II: Bannerlord gibi DLSS desteği sunan oyunların sayısı her geçen sene artıyor.
DLSS 2.0'dan DLSS 2.3'e geçişte neler değişiyor?
DLSS teknolojisi yapay zekâ desteği ile kendini sürekli güncelliyor, dolayısıyla halihazırda kullanılan DLSS teknolojisinin içinde bulunan bazı sorunlar yapay zekâ sayesinde otomatik olarak ortadan kaldırıyor. NVIDIA, DLSS 2.0'da bulunan ghosting gibi hataları DLSS 2.3 teknolojisi ile gidererek daha kaliteli ve akıcı oyun deneyimi oyun severlerle buluşturuyor. DLSS 2.3, aynı zamanda bazı oyunlarda yapay zekanın performans iyileştirmeleri sonucunda, kullanıcıların daha yüksek FPS değerlerine ulaşmasını sağlıyor.
DLSS'in yeni sürücü güncellemesi ile ayrıca, Maxwell ve üstü ekran kartları için geliştirilen yeni bir görüntü ölçeklendirme aracı olan NVIDIA Image Scaling teknolojisi, GTX ekran kartlı Monster Notebook'lara da geldi.
RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar hakkında detaylı bilgi almak için monsternotebook.com.tr web sitesini girebilir, 09.00 - 24.00 saatleri arasında Monster Notebook Dijital Mağazası'nı ziyaret edebilir veya haftanın yedi günü dilediğiniz saatte Monster Notebook Çağrı Merkezi'ne başvurabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın