Eski Bir EA Geliştiricisinden İlginç İtiraflar Geldi!

Eski bir Electronic Arts geliştiricisi olan Adam Berg'in söyledikleri, dev şirketlerde bile her şeyin aynı düzende gitmediğini gösteriyor...

  • Levent Öztürk
Eski Bir EA Geliştiricisinden İlginç İtiraflar

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