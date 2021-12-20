Eski Bir EA Geliştiricisinden İlginç İtiraflar Geldi!

Bir oyun geliştirmek, pek çok farklı ekibin birlikte çalışmasını gerektiriyor. Bu ekipler genellikle farklı konsollar veya PC için geliştirilen sürümlerin birbirleri ile uyumlu olması için çalışıyor. Ve doğal olarak, ekiplerin birbirleri ile iletişim halinde olması, benzer metodlar kullanması ve sonuçta benzer deneyimler ortaya çıkartması bekleniyor.
Ancak, görünene göre işler, EA'de pek de böyle yürümüyor. Eski EA geliştiricisi Adam Berg'in bir blog gönderisine göre, farklı ekipler geliştirme konusunda çok farklı yaklaşımlar benimsiyor. Bu da oyun sürümlerinin aynı hızda sona gelmesini engelliyor.
Adam, FIFA için çalışırken oyunun Wii, PS Vita ve Nintendo 3DS sürümleri ile ilgilendiğini söylüyor ve deneyimini şöyle anlatıyor: "Şaka yapmıyorum; 3 satırlık kodu değiştirmek ve gerçekten doğru çalıştığını bilmek bütün bir gün sürebiliyordu. Kodun doğru çalıştığını görmek için bazen kariyer modunda birkaç sezon ilerlemek bile gerekebiliyordu ve bunun kolay bir yolu, içinde bulunduğum ekip için yoktu."
Adam, daha sonra EA içinde daha yeni konsollara odaklanan farklı bir ekip için çalışmaya başladı. Bu ekipse, her şeyi manuel olarak yapmamak için "test yatakları" kullanma imkanına sahipti. Yani birkaç saatlik oyun boyunca ilerlemek zorunda kalmadan daha küçük kod parçalarını test edebiliyorlardı.
Yine de ekibindeki birçok kişinin bu imkanı kullanmadığını söylüyor: "Çok heyecanlıydım! Ama çevremdeki insanları izledim ve birçoğunun bu aracı nasıl kullanacağını bile bilmediği açıktı. Bunun yerine, bir değişikliği test etmek için, olmaları gereken yere ulaşmak için kullanıcı arayüzünde manuel olarak gezinerek, eski yolu kullanıyorlardı. Hızla test ortamının şampiyonu oldum ve sık sık yeni şeyler geliştirmeyi kolaylaştıran yeni özellikler ekledim."
Adam şirketten ayrılmadan önce, daha küçük kod alanlarına odaklanan "birim testi" kullanan başka bir ekibe katıldığını ve en hızlı sürecin bu birimde yaşandığını söylüyor.
Tüm bunlar, EA'da geliştirme metodolojisinin ve sunulan imkanların bir ekipten diğerine büyük ölçüde farklı olabileceğini gösteriyor. Başka bir deyişle Adam, EA gibi dev bir şirkette bile, ekiplerin beklendiği gibi uyum içinde çalışamadığını ortaya koyuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın