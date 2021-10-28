Monster Notebook'a Dijital CMO Ödülleri'nden Ödül

Fast Company Türkiye'nin düzenlediği Dijital CMO Ödülleri, 26 Ekim'de Wyndham Grand Levent'te gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Dijital CMO Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde Monster Notebook CMO'su Göktuğ Okan Oğuz Türkiye'nin en iyi 50 CMO'su listesine seçilerek Dijital CMO Ödülü'nü kazandı.
Pazarlama teknolojilerinin kullanımı ve dijital stratejiler konusunda fark yaratan şirketlerin pazarlama liderlerinin aday gösterildiği 50 Dijital Lider listesi, ön jüri seçiminin ardından yapılan Büyük Jüri değerlendirmesi ile belirlendi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Monster Notebook CMO'su Göktuğ Okan Oğuz, "Monster Notebook'ta tüm faaliyetlerimizi kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunma gayretiyle yürütüyoruz. Ürünlerimizin performansıyla, satış sonrası hizmetlerimizle, teknik destek hizmetlerimizle ve marka duruşumuzla teknoloji ve oyun tutkunlarıyla ömür boyu sürecek bir gönül bağını hedefliyoruz. Bu sayede hayata geçirdiğimiz daha önce benzeri görülmemiş çalışmalar ekosistemimize de yön veriyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılarımızla birebir yüz yüze buluşabildiğimiz Monster Notebook Dijital Mağazası, her sene oyun ve teknoloji dünyasına dair keşiflerimizi kullanıcılarımızla paylaştığımız geleneksel etkinliğimiz Monster #WASD, içerik üreticilerini desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz influencer marketing projemiz Monster Ambassador Program; Monster Notebook'u küresel bir teknoloji markası olma yolunda güçlendiren çalışmalarımızın yalnızca birkaçı. Bu çalışmaları böyle değerli bir ödül ile taçlandıran Dijital CMO Ödülleri'nin çok kıymetli jüri üyelerine tüm Monster Notebook ailesi adına teşekkür ederim" dedi.
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