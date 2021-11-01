Monster Notebook'tan 7/24 Kesintisiz Destek

Monster Notebook, kullanıcı dostu teknik destek uygulamalarına devam ediyor. Oyuncular ve teknoloji tutkunları haftanın her günü, diledikleri saatte Monster Notebook Müşteri Hizmetleri'ne ulaşarak satış ve teknik destek hizmeti alabiliyor.