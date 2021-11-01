Monster Notebook'tan 7/24 Kesintisiz Destek

Faaliyetlerine koşulsuz müşteri memnuniyeti politikasıyla yön veren Monster Notebook, kullanıcı dostu teknik destek uygulamalarına devam ediyor. Pandemi süreciyle birlikte Monster Notebook Dijital Mağazası'nı hayata geçirerek kullanıcılarına fiziksel bir mağaza deneyimini sabah 09.00'dan gece 24.00'e kadar çevrim içi olarak sunan marka, Çağrı Merkezi kanalı üzerinden de 7/24 satış ve teknik destek hizmeti veriyor.
Monster Notebook Çağrı Merkezi'ne haftanın her günü diledikleri saatte ulaşan kullanıcılar, ihtiyaçları olan ürünler hakkında detaylı bilgi alabiliyor, satın almak istedikleri dizüstü bilgisayarın donanım bileşenlerini ihtiyaçlarına en uygun şekilde özelleştirebiliyor. Satış sonrası süreçlerde de herhangi bir teknik destek alma gereksinimi duyduklarında yine çağrı merkezine ulaşarak Monster Notebook'un uzman ekiplerinden bilgi ve destek talep edebiliyorlar.
Güçlü teknik destek hizmetleri ile daha iyi performans
"Oynayamadığınız oyun olursa anında iade" sloganıyla oyunculara ve yüksek performans arayışındaki kullanıcılara maksimum performans vaat eden şirket, satış sonrası hizmetleri ve teknik destek servisleriyle de %100 kullanıcı odaklı bir deneyim sunuyor. Örneğin kullanıcılar "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" kapsamında ücretsiz bakım hizmetinden yararlanıyor. Her altı ayda bir cihaz içi temizliği, termal macun değişimi gibi işlemleri gerçekleştirerek ürünlerinin ilk günkü verimlilikle çalışmasını sağlıyor.
0850 255 1111 numarası üzerinden 7/24 kesintisiz destek sunan Monster Notebook, kullanıcılarına merak ettikleri teknolojiler hakkında detaylı bilgi vererek bilgisayarlarını ihtiyaçlarına en uygun şekilde özelleştiriyor.
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