Monster Notebook'tan Oyun Severlere Biomutant Sürprizi

Monster Notebook, stratejik ortağı Intel'in iş birliği ile yepyeni bir bundle kampanyası daha duyurdu. Monster Notebook'tan Intel Core i7 işlemciye sahip Abra ve Tulpar serisi laptop alan kullanıcılar, Biomutant ve Dungeon 2 oyunlarının yanı sıra Fortnite –Splash Squadron Set ve Bless Unleashed oyun içi içeriklerine de sahip olacaklar.