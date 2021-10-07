Monster Notebook'tan Oyun Severlere Biomutant Sürprizi

Monster Notebook, oyuncuları heyecanlandıran yepyeni bir kampanyaya daha imza attı. Intel iş birliği ile hayata geçirilen kampanya ile Intel® Core™ i7 işlemcili Abra ve Tulpar serisi laptop alan kullanıcılar, hem Biomutant ve Dungeon 2 oyunlarına hem de Fortnite –Splash Squadron ve Bless Unleashed oyun içi içeriklerine sahip oluyor.
Aksiyon, macera ve RYO türünde bir kıyamet sonrası Kung-Fu hikayesi olan Biomutant'ın güncel satış fiyatı 299 TL. Kampanyadan yararlanan kullanıcılar Biomutant'ın tam indirme erişimine sahip olmanın yanı sıra 309 TL değerindeki Bless Unleashed oyun içi içeriğine, 199 TL değerindeki Dungeon 2 oyununa ve yalnızca Intel Gaming Access üzerinden ulaşılabilen Fortnite – Splash Squadron Set oyun içi içeriğine erişim ayrıcalığı kazanıyor.
Yerleşik yapay zekâ ve Wi-Fi 6 özellikleriyle yüksek performanslı ve kesintisiz oyun deneyimi sağlayan Intel® Core™ i7 işlemcili Abra ve Tulpar serisi Monster Notebook alımlarında geçerli kampanyadan sene sonuna kadar yararlanılabiliyor.
Intel® Core™ i7 işlemcili Monster Abra ve Tulpar serisi dizüstü bilgisayar alan kullanıcıların, 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli kampanyadan yararlanmak için Monster Notebook'un web sitesindeki kampanya sayfasından anahtar kodlarını alarak bu kodları en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar aktive etmesi gerekmektedir.
En güncel duyuru ve bilgilere ulaşmak için Monster Notebook'un sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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