HBO Max, Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek? İşte HBO Max Türkiye Yayın Tarihi!

ABD'li akış devi HBO Max'ın Türkiye dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde yayına başlayacağını dünkü haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise HBO Max, Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre HBO Max, Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde 2022 yılında kullanıma sunulacak. Ancak henüz net bir tarih açıklanmış değil. Yine de, 2022'nin ilk yarısında HBO Max'ın Türkiye'de yayına başlamasını bekleyebiliriz.
HBO Max Fiyatları Ne Kadar Olacak?
HBO Max'ın Türkiye'de nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyeceği de henüz belli değil. Ancak akış devinin yayında olduğu diğer ülkelerde, yeni aboneler için indirim kampanyaları düzenlediği biliniyor. Bu yüzde Türkiye'de de, en azından ilk yayın sürecinde uygun fiyatlar görmeyi bekleyebiliriz. HBO Max Türkiye fiyatları açıklandığında, yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağız.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın