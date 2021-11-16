Monster Notebook'tan Riders Republic Kampanyası

Monster Notebook, aksiyon oyunu tutkunlarını heyecanlandıran yepyeni bir kampanyaya imza attı. Intel iş birliği ile hayata geçirilen kampanya ile Intel® Core™ i5 veya i7 işlemcili Monster Notebook alan kullanıcılar, hem Riders Republic ve The Rift Bteaker oyunlarına hem de Bless Unleashed oyun içi içeriklerine sahip oluyor.
Aksiyon ve açık dünya oyunu olan Riders Republic'te oyuncular kariyer modunda veya çok oyunculu etkinliklerde, Yosemite, Zion ve Bryce Kanyonu gibi simgesel ABD ulusal parklarında bisiklet, kayak, kar kayağı veya atlayış tulumu kullanarak mücadele ediyor. Ekstrem spor deneyimini oyunculara sıra dışı bir görsel evrende sunan Riders Republic, 269 TL fiyat etiketiyle 28 Ekim'de satışa çıktı.
Kampanyadan yararlanan kullanıcılar Riders Republic'in tam indirme erişimine sahip olmanın yanı sıra 149 TL değerindeki The Rift Breaker'in tam indirme erişimine ve 309 TL değerindeki Bless Unleashed oyun içi içeriğine erişim ayrıcalığı kazanıyor.
Yerleşik yapay zekâ ve Wi-Fi 6 özellikleriyle yüksek performanslı ve kesintisiz oyun deneyimi sağlayan Intel® Core™ i5 ve i7 işlemcili Monster Notebook alımlarında geçerli kampanyadan 28 Şubat 2022'ye kadar yararlanılabiliyor.
Intel® Core™ i5 veya i7 işlemcili Monster Notebook alan kullanıcıların, stoklarla sınırlı kampanyadan yararlanmak için Monster Notebook'un web sitesindeki kampanya sayfasından anahtar kodlarını alarak bu kodları en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar aktive etmesi gerekiyor.
Ayrıca kullanıcılar Monster Gamer Pack Kasım fırsatları ile 1.000 TL'yi aşan içerik paketine de sahip olma fırsatını elde ediyor. En güncel duyuru ve bilgilere ulaşmak için Monster Notebook'un sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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