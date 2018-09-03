Monster Notebook'u IFA 2018'de Yakaladık!
Türkiye'nin önemli markalarından Monster Notebook, IFA 2018'deydi. Peki, Monster, IFA'da neler yapıyor?
Türkiye'nin önemli markalarından, oyuncuların sevgilisi Monster Notebook'u IFA 2018'de yakaladık! Peki, Monster Notebook, Almanya'da IFA 2018'de ne yapıyor?
Monster Notebook Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü ve Monster Notebook Strateji & iş Geliştirme Direktörü Cem Çerçioğlu'na mikrofonumuzu uzattık, Monster Notebook hakkında merak edilenleri en yetkili ağızdan öğrendik.
Ercan Uğurlu
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