Monster Notebook'u IFA 2018'de Yakaladık!

Türkiye'nin önemli markalarından Monster Notebook, IFA 2018'deydi. Peki, Monster, IFA'da neler yapıyor?

Monster Notebook'u IFA 2018'de yakaladık!

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