Monster Tulpar T5 V15.1 Kutusundan Çıkıyor
Monster'ın yeni dizüstü bilgisayar canavarı Tulpar T5 V15.1 kutusundan çıkıyor. Peki, kutudan neler çıkıyor?
Monster'dan oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar Tulpar T5 V15.1 elimize ulaştı. Üst seviye oyun performansı sunan Monster Tulpar T5 V15.1, neler sunuyor, nasıl performans gösteriyor; bunların cevabını incelememizde vereceğiz. Ancak ona gelene kadar ilk etapta Monster Tulpar T5 V15.1'i kutusundan çıkartıyoruz. Bakalım Monster Tulpar T5 V15.1 kutusundan neler çıkıyor?
Monster Tulpar T5 V15.1 özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8700K
Ekran Kartı: 6GB GDDR5 nVIDIA GeForce GTX1060
Ekran: 15.6" Full HD 1920x1080 G-SYNC IPS Mat LED
Bellek: 16GB (2x8GB) DDR4L 1.2V 2666MHz SODIMM
İşletim Sistemi: FreeDos
Klavye: RGB Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
Kamera: 2.0MP FHD Kamera
Hoparlör: 2x 2W Hoparlör
Ses Sistemi: Sound BlasterX Pro-Gaming 360
Boyutlar: 386 (W) x 262 (D) x 7~35.7 (H) mm
Ağırlık: 3.4Kg
Ercan Uğurlu
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