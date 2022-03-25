Monster x GeForce RTX Mağaza Buluşmaları Başlıyor

Monster Notebook, oyun dünyasının çok sevilen fenomenlerini Kadıköy ve Ankara Mağazası'nda teknoloji ve oyun tutkunları ile buluşturuyor. Monster x GeForce Mağaza Buluşmaları kapsamında 26 Mart 2022 Cumartesi günü Kadıköy'de ve Ankara'da düzenlenecek olan etkinliklerde oyun severler GeForce RTX30 serisi ekran kartlarını oyun oynayarak deneyimleme ayrıcalığı yaşayacak. Etkinlik kapsamında Monster Notebook Kadıköy Mağazası 13.00'da Mete Özbey ve Tuna Yurdakul ile 15.00'da Enis Kirazoğlu'na; Ankara Mağazası ise saat 14.00'da Cantuğ Özsoy'a ev sahipliği yapacak.
Etkinlik boyunca oyun tutkunları NVIDIA DLSS teknolojisiyle geliştirilmiş GeForce RTX30 serisi ekran kartlarını fenomen isimlerle birlikte oyun oynayarak test edecek. Üstelik etkinliğe katılanlar belirli Monster Notebook ürünlerini çok avantajlı fiyatlarla satın alma şansı kazanacak. Etkinliğe özel olarak tüm Monster Notebook aksesuarları yüzde 10, Abra A7 V11.4 ve Tulpar T7 V22.2 dizüstü bilgisayar modelleri ise yüzde 5 indirimli olarak satılacak.
Monster x GeForce Mağaza Buluşmaları kapsamında düzenlenen bu etkinliklerde, oyun dünyasının en sevilen isimleriyle birlikte oyun oynama, imza alma ve fotoğraf çekilme fırsatına sahip olacak teknoloji ve oyun meraklıları, aynı zamanda Monster Notebook'un üstün performanslı dizüstü bilgisayar ve oyuncu ekipmanlarını da inceleyebilecekler. Bu kapsamda bir sonraki mağaza buluşmasının adresi Monster Notebook İzmir Mağazası olacak.
Monster x GeForce Mağaza buluşmaları ve devam eden kampanyalar hakkında detaylı bilgiye Monster Notebook web sitesinden ve sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz.
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