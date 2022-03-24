Netflix Nisan ayı programı 2022 açıklandı! İşte yeni sezon dizi ve filmler

Netflix Nisan ayı 2022 programında birbirinden güzel yapımlar yer alıyor. Yeni dizi ve filmler, heyecanla beklenen yeni sezonlar şubat ayında izleyiciyle sunulacak. İşte Netflix Nisan 2022 takvimi...
YAKAMOZ S-245 - YENİ DİZİ
Güneş'ten kaçarken verilen amansız bir ölüm kalım savaşı... Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı, Netflix'in sevilen dizisi Into The Night evreninin uzantısı olan Yakamoz S-245, 20 Nisan'da heyecan dolu hikayesi ile dünyanın sonunu getiren bir felaketin kapılarını aralıyor.
Denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan bir deniz biyoloğu, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.
Yayın tarihi: 20/04/2022
OZARK: 4. SEZON 2. KISIM
Dört bir taraftan tehdit altındaki Marty ve Wendy; karteli, FBI'ı ve kendi çocuklarını mutlu edip eski hayatlarına dönmek için zaman kazanmaya çalışır.
Yayın tarihi: 29/04/2022
RUSSIAN DOLL: 2. SEZON
Hayatlarının en çılgın gecesine tekrar tekrar katlanmak zorunda kalan Nadia ve Alan, kendilerini yeni bir şaşırtıcı varoluşsal maceranın içinde bulur.
Yayın tarihi: 20/04/2022
ÉLITE: 5. SEZON
Las Encinas'ta yeni sömestr; yeni bir kurbanı, yeni bir faili ve yeni bir gizemi de beraberinde getirir. Bu sırada öğrenciler kendi sırlarında boğulmaktadır.
Yayın tarihi: 08/04/2022
BİR SKANDALIN ANATOMİSİ - YENİ DİZİ
Güçlü bir siyasetçi olan James'in eşi Sophie'nin ayrıcalıklı hayatı, skandal yaratacak sırların ortaya çıkması ve James'e korkunç bir suçlama yöneltilmesiyle altüst olur.
Yayın tarihi: 15/04/2022
APOLLO 10 1/2: UZAY ÇAĞINDA ÇOCUK OLMAK
Bir adam, 1969 yılında Houston'da 10 yaşında bir çocuk olarak yaşadığı anıları paylaşır ve nostaljik hikâyelerle aya yolculuğun fantastik öyküsünü harmanlar.
- Tür: Dram & Aile
- Yayın tarihi: 01/04/2022
METALCİYİZ BİZ
Aykırı gençler Hunter ve Kevin için zafere giden yol belli: Kendini metal müziğe ada, Gruplar Savaşı'nı kazan ve herkesin ilahı ol.
- Tür: Komedi
- Yayın tarihi: 08/04/2022
YAŞAMAK İÇİN OYNA
Sahipsiz bir para ödülünü kazanma sevdasına düşen iki arkadaş, 1980'lerden kalma gizemli bir video oyununu yeniden başlatıp dehşet dolu, gerçeküstü bir dünyaya adım atar.
- Tür: Korku
- Yayın tarihi: 15/04/2022
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|BİR NETFLIX BELGESELİ
UZAYA DÖNÜŞ
Belgesel
Elon Musk ve SpaceX mühendisleri, NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na geri götürmek ve uzay yolculuğunda devrim yaratmak için tarihİ bir görev üstlenir.
07/04/2022
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|BİR NETFLIX FİLMİ
THE BUBBLE
Komedi
Kariyeri tehlikede olan bir film yıldızı, gişe rekortmeni bir serinin yeni filminin çekimlerine katılır. Ne var ki karantinayı hesaba katmamıştır.
01/04/2022
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
GRACE AND FRANKIE:
7. SEZON - SON BÖLÜMLER
Komedi
Yedi yıl önce eşlerinin ihanetleriyle sarsılan ancak yıkılmadan hayata devam eden Grace ve Frankie, korkusuzca yaşamanın ne demek olduğunu göstermeye devam ediyor.
29/04/2022
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|BİR NETFLIX BELGESELİ
MARILYN MONROE: KASETLERDEKİ SIRLAR
Belgesel
Bu belgeselde bir yazar, Marilyn Monroe'nun gizemli ölümünü yeniden inceliyor ve onu tanıyan insanlarla yaptığı kapsamlı röportajların ses kayıtlarını paylaşıyor.
27/04/2022
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|BİR NETFLIX FİLMİ
ARADA BİR YERDE
Dram
Hayatının aşkını trajik bir kazada yitirdikten sonra yasa boğulan bir genç, sevgilisinin ona öteki dünyadan işaretler gönderdiğine inanmaya başlar.
08/04/2022
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|BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
TAVŞAN SAMURAY: USAGİ GÜNLÜKLERİ
Çocuk & Aile
Samuray olmak isteyen fevri bir tavşan ile savaşçı dostları, şehirlerini canavarlardan, ninjalardan, çetelerden ve hain uzaylılardan korumak için güçlerini birleştirir.
28/04/2022
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
HARD CELL
Komedi
İnce mizah içeren bu keyifli komedi dizisinde eski organizatör yeni hapishane müdürü Laura Willis, parmaklıklar ardındaki yaşamın iyi ve kötü yanlarını tecrübe eder.
12/04/2022
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|BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
GİZEMLİ VAKALAR
Çocuk & Aile
Gizli ajanlar Sam ve Kit hafiyelik becerilerini, bilimsel gerçekleri ve havalı araç gereçleri kullanarak hayvanlar âleminin gizemlerini çözmek için dünyayı dolaşıyor.
12/04/2022
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|BİR NETFLIX FİLMİ
YOL ARKADAŞIM
Dram
Çalışkan Auden, üniversiteye girmeden önceki yaz gizemli Eli ile tanışır. Geceleri Eli ile atıldıkları maceralarla, es geçtiği o kaygısız gençliği yaşama fırsatı bulur.
22/04/2022
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
PACIFIC RIM: THE BLACK: 2. SEZON
Anime
Hayley ile Taylor, Mei ve çocukla birlikte Atlas Destroyer'ı kullanarak Sydney'e yolculuklarına devam ederler ama önce kana susamış bir tarikatı atlatmak zorundadırlar.
19/04/2022
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|BİR NETFLIX BELGESELİ
JIMMY SAVILE: BİR CANAVARIN PORTRESİ
Belgesel
TV yıldızı Jimmy Savile, sıra dışı kişiliği ve hayırseverliğiyle İngilizlerin gönlünü fethetti ancak cinsel taciz suçlamaları, hiç bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkardı.
06/04/2022
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|BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
SAVAŞÇI KITTY
Çocuk & Aile
Matt Layzell imzalı interaktif animasyon ve macera türündeki Savaşçı Kitty, savaşçı bir kedinin şampiyonluk tacını kazanabilmek için Battle Island'daki bütün canavarları yenme mücadelesini konu alıyor.
19/04/2022
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|BİR NETFLIX DİZİSİ
ASLA VAZGEÇME
Dram
Bir gencin kaybolması, Varşova'da varlıklı insanların yaşadığı bir muhitteki ailelerin kusursuz görünen hayatlarını altüst eder ve en karanlık sırlarını ortaya çıkarır.
Çok Yakında
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|BİR NETFLIX FİLMİ
KRİSTAL KIZLAR
Dram
Yeni bir başrole seçilen ve üzerinde yoğun bir baskı olan genç balerin ile bir başka balerin, gerçek dünyadan kaçmalarını sağlayan karmaşık bir dostluğa yelken açar.
08/04/2022
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