Moto Z2 Force, Kameraya Yakalandı
Yarın tanıtılması beklenen Moto Z2 Force'tan çok net görüntüler ortaya çıktı!
Moto Z2 Force'un resmi olarak tanıtılacağı etkinlikten bir gün uzaktayız ve karşımızda telefonu gösterdiğini iddia eden üç fotoğraf var.
Baidu'nun Çince forumlarından "sektör içerisinden" birinin paylaştığı fotoğraflar, Android Headlines'in keşfiyle ortaya çıktı. Fotoğraflarda metalden, gayet ince bir tasarıma sahip bir Moto Z Force görüyoruz. Cihazın arkasında Moto Mods bağlantı noktası ve arka yüzün çevresini kaplayan gri renkli bir bant bulunuyor. Bu bant muhtemelen sinyal gücünü artırmaya yönelik bir anten bandı.
Arka yüzdeki çift kamera ise telefonun en büyük geliştirmelerinden biri olabilir. Daha önceki dedikodular, kameranın çift 12MP'lik lens ile geleceğini söylüyordu. Ön tarafta ise tek LED'li bir kamera yer alıyor.
Ön yüzdeki geniş home düğmesi, muhtemelen içerisinde parmak izi sensörü barındırıyor. Telefonun ekranının etrafındaki çerçeve ise yine geniş.
Moto Z Force ile ilgili bir başka ilginç detay, popüler sızdırıcı Evan Blass'a göre ABD'deki dört mobil taşıyıcı tarafından satılacak olması. İlk Moto Z Force, sadece Verizon'a özel bir telefondu. Moto Z2 Force'un ABD dışına çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz ancak bunu yarın büyük ihtimalle öğreneceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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