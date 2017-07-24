Moto Z2 Force, Kameraya Yakalandı

Yarın tanıtılması beklenen Moto Z2 Force'tan çok net görüntüler ortaya çıktı!

Moto Z2 Force, Kameraya Yakalandı

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