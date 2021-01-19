Motorlu Oyuncu Kulaklığı Inca Lapetos IGK-X10 İncelemesi

Özellikle uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı satın almak isteyen oyunculara hitap eden Lapetos IGK-X10 modeli, hem konforlu bir kullanım hem iyi performans sağlıyor. 50 mm'lik tam boyutlu kulak yastıkları ile uzun kullanımlarda konforlu bir kullanım sağlayabilen kulaklık, hem kulak yastıklarında hem baş desteğinde kullanılan cilt dostu deri malzeme ile beraber bunu pekiştiriyor. Bu alanlarda kullanılan suni deri malzeme, kulak yastıklarında düz bir görünümle karşımıza çıkarken, baş desteğinde ise deri desenli olarak yer alıyor. Böylece görünüme de katkı sağlıyor.
Kulaklığın üzerinde metal kulak köprüsü kullanılmış. Bu metal köprü oldukça sağlam ve esnek. Bu sayede kulaklığı başınıza takarken korkmadan esnetebiliyorsunuz.
Lapetos IGK-X10 Özellikleri Neler?
Lapetos IGK-X10, 7.1 sanal çevresel ses desteği sağlayabilen bir oyuncu kulaklığı. Bu sayede oyunlarda çevre seslerini rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Counter Strike ve PUBG gibi rekabetçi oyunlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz kulaklığın üzerinde sabit bir mikrofon da yer alıyor. Bu mikrofonu kullanmadığınız durumlarda gizleyemiyor veya yerinden çıkartamıyorsunuz, fakat çok uzun olmaması, bunu dert haline getirmiyor doğrusu.
Kulaklıkta oyun kefini ve öte yandan müzik dinleme zevkini artıran bir unsur ise cihazın motor titreşimlerle desteklenmiş olması. Kablo üzerinde yer alan uzaktan kumandada göreceğiniz titreşim tuşu ile kulaklığın titreşimi açıp kapatabiliyorsunuz. Titreşimin şiddeti ideal ölçüde ayarlanmış, ne çok yüksek, ne çok alçak; alttan alttan kendini hissettiriyor. Ancak uzaktan kumanda üzerine titreşimin şiddetini ayarlayabileceğimiz bir tekerlek de yerleştirilebilirdi. Bunu daha önce incelediğimiz Redragon SIREN H301 modelinde görmüştük hatırlarsanız.
Uzaktan kumanda üzerinde titreşim tuşunun yanında ışıklandırma ve mikrofonu açıp kapatabileceğiniz tuş ile ses tekerleği de yer alıyor.
Oyunculara Özel RGB Işıklandırmalı Yapı ve Diğer Notlar
Evet, Lapetos IGK-X10, RGB ışıklandırmalı bir kulaklık modeli. Kulaklığın 50 mm'lik sürücülerinin dışında dönen RGB LED ışıklandırmalarla böylece oyuncuların seveceği bir model oluyor. Elbette bu ışıklandırmaları kullanmak istemediğinizde kapatabiliyorsunuz. Bu arada mikrofon üzerinde de mavi bir ışık yer alıyor. Ancak bu ışık, uzaktan kumanda üzerindeki mikrofonu kapattığınızda sönmüyor, onun yerine RGB tuşuna bağlanmış olması üzücü.
Bu arada kulaklığın kablosunun uzunluğu 2.1 metre civarında. Yüksek esnekliklte plastik bir malzemeden oluşuyor, yani örgü kablo olmadığını da belirtmekte fayda var.
Lapetos IGK-X10, USB yoluyka tak ve kullan yapıyı benimsiyor. Herhangi bir yazılım vs. İle uğraşmanıza gerek yok. Bu hızlı bir kullanım sağlayabilmek açısından güzel bir özellik. İncelediğimiz süreçte PC'nin yanında PlayStation 5 plaformuyla da kullandığımız kulaklıkta, yine de bir yazılım desteği olması güzel olurdu. Özellikle PC tarafında kulaklığın ses özelliklerini ayarlamak veya en azından RGB ışıklandırmayı şekillendirmek hoş olabilirdi. Fakat şu an kulaklıkta herhangi bir yazılım desteği yer almıyor.
Sonuç
Lapetos IGK-X10, sahip olduğu özelliklerle beraber, oyuncu kulaklığı için yüksek bütçe ayıramayan ve performansıyla bu kategoride mutlu edebilecek bir model arayan oyunculara hitap ediyor. 229 TL fiyatıyla şu an kategorisine uygun davranan Lapetos IGK-X10, 7.1 sanal ses desteği ve titreşim özelliğiyle değerlendirilebilecek bir model oluyor.
CHIP Online Notu: %80
+ Konforlu yapı
+ Sağlam metal kulak köprüsü
+ RGB ışıklandırma
+ Tak ve kullan
+ İdeal uzunlukta kablo
+ 7.1 ses ve titreşim desteği
- Mikrofon ışığı
- Yazılım desteği
Teknik Özellikler
- Sürücü 50 mm
- Ses Desteği 7.1 Sanal Çevresel
- RGB Işıklandırma Var
- Frekans Aralığı 20Hz-15kHz
- Maksimum Güç 50mW
- Mikrofon Duyarlılığı -42 dB
- Direnç 32 ohm
- Kablo Uzunluğu 2.1 metre
- Ağırlık 392 gr.
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