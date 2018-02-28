Motorola'nın Razr Efsanesi Geri Dönebilir
Motorola CEO'su, efsanevi telefonları Razr'ın gelişmiş biçimde geri dönebileceğine dair sinyaller verdi!
- H. Hüseyin Öztürk
Retro telefonlar geçen yıl olduğu gibi MWC'nin konusu olmayabilir (sadece Nokia 8110'un dönüşünü gördük) ancak Motorola'nın CEO'su Razr tasarımının kısa süre içinde geri dönebileceğini ima etti.
Lenovo'nun (şu anda Motorola markasına sahip) CEO'su Yang Yuanqing, MWC 2018'de özel bir grup gazeteci ile konuştu ve potansiyel bir Razr canlandırması hakkında sorulara cevap verdi.
Yuanqing, geçen yıl CNBC'ye Motorola'nın telefonun geri dönüşünü ihtimal dışı görmemesi gerektiğini söylemişti ancak o zamandan bu yana hiçbir şey belirtilmedi. Ama bu, yeni bir Razr için fikirlerin çöpe atıldığı anlamına gelmiyor.
Yuanqing, "yeni teknolojiyle, özellikle katlanabilir ekranlarla, akıllı telefon tasarımımızda giderek daha fazla yenilik göreceksiniz" diye konuştu ve ekledi: "Yani umarım, [Motorola Razr markası] tanımladığınız şey çok yakında geliştirilecek veya gerçekleşecektir".
Yuanqing burada, çoğu kişinin aklında yer eden Razr tasarımı için olası bir dönüşü ima ediyor.
Özellikle Razr'dan bahsettiğini doğrulamak isteyen gazetecilere, Yuanqing şöyle cevap verdi:
"Sanırım daha önce bu soruyu cevapladım".
Şifreli yorumlar
Yuanqing'in bu yorumları, Motorola'nın Razr ismine nasıl dönüş yapabileceğini düşünmemize neden oldu.
Motorola, Razr'ın güncellenmiş bir versiyonunu (Nokia 3310'un 2017'de geri döndüğü gibi) ima ediyor olabilir ancak katlanabilir ekranlar hakkındaki yorumu, bunun yerine bunun tamamen yeni bir akıllı telefon olabileceği ihtimalini de doğuruyor. Bu durumda, iki cihaz görme ihtimalimiz de oldukça yüksek görünüyor.
Motorola, esnek ekran teknolojisi ile deneme yapıyorsa - Samsung Galaxy X için söylentilerde gördüğümüz gibi - şirket yeni bir telefon serisi yapıyor ve bunun için Razr markasını kullanmayı düşünüyor olabilir.
Motorola Razr V3, çok beğenilen ikonik bir tasarıma sahipti; bu nedenle, şirketin bu 2005 telefonunun tasarımına bir dönüş yapması mantıklı görünüyor.
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