Mount & Blade II: Bannerlord Epic Games Store'a Çıktı!

Oyunun %20 indirimle Epic Games Store'da satışa çıktığını duyuran TaleWorlds Entertainment, Erken Erişim'in ilk 10 haftası süresince oyunda yapılan önemli değişikliklerin yer aldığı bir Blog yazısı da yayınladı. İşte Mount & Blade II: Bannerlord hakkında bilmeniz gerekenler!

Mount & Blade II: Bannerlord Epic Games Store'da!

TaleWorlds Entertainment yaptığı bir açıklamayla sevilen oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'un Epic Games Store'da çıktığını duyurdu. 30 Mart'ta Erken Erişim sürümüyle çıkan Bannerlord, oyun basınının beğenisini kazandığı gibi Steam üzerinde de %87 oranında olumlu oy alarak bu yıl platformda çıkan en başarılı oyunlardan biri oldu.

Derin ve oyuncuyu içine çeken oynanışı, sahip olduğu büyük ve canlı dünyayla oyunculara yaşattığı özgürlük hissi nedeniyle övgü alan Mount & Blade II: Bannerlord Epic Games Store'da %20 indirimli olarak satışa sunuldu. Ayrıca oyun taleworlds.com ve Steam'e ek olarak Humble Bundle ve Greenman Gaming gibi partner sitelerde de indirimli fiyattan satılacak.

TaleWorlds 30 Mart'ta Erken Erişim'e çıktığından beri pek çok güncelleme yayınlayarak performans ve kararlılık bakımından oyunu iyileştirmekle kalmayıp eklediği yeni içerik ve özelliklerle oyunu tam sürüme taşıyacak geliştirmeleri yapmaya da devam etti. Stüdyonun 30 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği en önemli gelişmeleri özetleyen blog yazısını https://www.taleworlds.com/en/News/359 adresinden okuyabilirsiniz.

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