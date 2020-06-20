Mount & Blade II: Bannerlord Epic Games Store'a Çıktı!

Oyunun %20 indirimle Epic Games Store'da satışa çıktığını duyuran TaleWorlds Entertainment, Erken Erişim'in ilk 10 haftası süresince oyunda yapılan önemli değişikliklerin yer aldığı bir Blog yazısı da yayınladı. İşte Mount & Blade II: Bannerlord hakkında bilmeniz gerekenler!