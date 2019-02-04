Mozilla Facebook'u Şeffaf Olmamakla Suçladı
Facebook'un eklentilere karşı yürüttüğü yeni politikadan sadece aktivist gruplar değil, Mozilla da şikayetçi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Facebook'un tarayıcı eklentileri ile ilgili yeni yönergelerinden rahatsız olanlar görünüşe bakılırsa sadece aktivist gruplar değil. Mozilla, Avrupa Komisyonu'na yolladığı mektupta Facebook'un yaklaşımının "şeffaflıktan yoksun" olduğunu belirterek durumun gereğinin yapılmasını arz etti. Tarayıcı geliştiricisi, AB'nin yaklaşan parlamenter seçimleri için bir Firefox Seçim Paketi geliştirmek istiyor ancak Facebook'un yaptığı son değişiklikler, tarayıcı eklentilerinin kendi platformu üzerindeki reklamları tanımlamalarına ve hangi kullanıcıları nasıl hedeflediklerini anlamalarını engelliyor.
Mozilla, ayrıca Facebook'un politik reklam arşiv araçlarının özel ve "sadece seçilmiş araştırmacılara açık" olduğunu belirtti. Facebook, yaklaşan AB seçimleri için bir politik reklam şeffaflığı aracı geliştirmek hakkındaki planlarını açıklamış olsa da Mozilla'ya göre Facebook'un hamlesi, sosyal medya devinin 2018 yılında ABD'ye sunduğu ve sadece "basit anahtar kelime araması" sunan bir reklam arşivini AB'ye de sunması ile sonuçlanabilir. Facebook'un bu hamlesi Mozilla'ya göre AB'nin Yanlış Bilgilendirmeye Karşı Uygulama Planı'na aykırı bir durum oluşturuyor ve daha gelişmiş araştırmaların yapılmasının önüne geçiyor.
Mozilla, Facebook ile bu konuda iletişime geçtiğini fakat "kullanışlı bir reklam verisi sağlanması konusunda ortak bir yol bulunamaması" sebebiyle bir anlaşmaya varamadığını açıkladı. Mozilla, bu konuda komisyonun Facebook ile bu konuyu görüşmesini istiyor. Bir başka değişle, Mozilla'nın umduğu şey AB Komisyonu'nun Facebook'u politikasını değiştirmesi için zorlaması.
Doğrusunu söylemek gerekirse pek yakın zamanda AB Komisyonu'nun baskılarının sonuç vereceğini söylemek zor. Konu ile ilgili önceki şikayetlere cevap olarak şirket bu değişikliğin "rutin bir güncelleme"nin parçası olduğunu ve sahte reklam engelleyiciler gibi zararlı eklentilerin "kötü aktörlerin" veri avına karşı sosyal medya ağının tedbir almaya devam edeceğini belirtti. Facebook, söz konusu değişikliğin kullanıcı verilerinin korunmasını sağlayacağını ve bu amaca aykırı bir değişikliğin yapılmayacağını açıkladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın