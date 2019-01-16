Mozilla, Firefox Test Pilot Programını Kapatıyor
Firefox'un yeni özelliklerini eklenti olarak denemenizi sağlayan Test Pilot'un yolun sonuna geldiği duyuruldu!
Firefox'un henüz web tarayıcısına katılmayan yeni işlevleri denemenizi sağlayan Test Pilot programı, kapatılıyor. Test Pilot sayesinde yeni işlevleri bir eklenti gibi yükleyip deneyebiliyordunuz.
Mozilla, deneysel eklentileri kullananların bunu yapmaya devam edebileceğini, eklentilerin Test Pilot sürümlerini herkese açık olan eklentilere dönüştüreceğini söyledi. Değişiklikten etkilenen eklentiler arasında Firefox Color, Side View, Email Tabs, Price Wise ve Notes bulunuyor.
Buna karşın web tabanlı deneyler olan Firefox Lockbox ve Firefox Send, aktif olarak ve bağımsız ürünler olarak geliştirilmeye devam edilecek. Mozilla'ya göre bu iki uygulama, yakın gelecekte önemli bir tanıtımla ortaya çıkacak.
Test Pilot'un web sayfası, 22 Ocak'tan itibaren bir elveda mesajı görüntüleyecek. Bu sayfayı açmanız, Test Pilot eklentisinin Firefox'tan otomatik olarak kaldırılmasını sağlayacak. Eklentiyi kendiniz de kaldırabileceksiniz. Her iki durumda da yüklü deneyler, etkilenmeyecek. Test Pilot ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler, Firefox Text Pilot blog'unu yer işaretlerine ekleyebilirler.
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