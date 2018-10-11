Mozilla, Firefox'u Hızlandıracak Adımı Attı
Firefox'ta yapılan optimizasyonlar, WebAssembly'den faydalanan siteleri önemli oranda hızlandıracak!
Mozilla yaptığı bir duyuruyla JavaScript ve WebAssembly kodlarının yeni Firefox Beta'da önemli ölçüde hızlandığını açıkladı. WebAssembly'den JavaScript'e yapılan çağrılar, 100 milyon fonksiyon çağrısı için yaklaşık 600 milisaniyede gerçekleşiyordu, yani zaten hızlıydı. Şimdi ise aynı işlem, 400 milisaniyeden kısa sürüyor. Gerçek hızlanma ise JavaScript'tan WebAssembly'ye yapıldığında görülüyor.
Mozilla'nın verilerine göre JavaScript'ten yapılan 100 milyon WebAssembly çağrısı, bugüne kadar 5.500 milisaniye yani 5,5 saniye sürüyordu. Şimdi ise aynı işlem, 500 milisaniye, yani 0,5 saniye sürüyor. Bu geliştirmenin faydaları, WebAssembly'yi kullanan sayfalarda ve bazı web tarayıcısı oyunlarında gözlenecek.
Peki bu hızlanma nasıl sağlandı? Cevap basit. Mozilla şimdiye kadar WebAssembly'ye gönderilen JavaScript kodunu anlamakta WebAssembly'ye yardımcı olmak için C++'ı kullanıyordu. Firma, optimizasyon için C++'ı aradan çıkardı ve WebAssembly'nin direkt olarak çağırılabilmesini sağlayarak bu hız artışını sağladı.
Firmanın WebAssembly ile ilgili başka hız geliştirmeleri de var. Bu değişikliklerin ayrıntılarını merak edenler, Mozilla'nın konuyu çizgi karakterler yoluyla basitleştirmeye çalıştığı blog gönderisine göz atabilirler.
Sadece sonuçlarla ilgileniyorsanız, bu değişiklik sonrasında özellikle web tarayıcısı tabanlı oyunların hızlanacağını söyleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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