Mozilla, Firefox'un Aurora Kanalını Kaldırdı!
Mozilla, Firefox'un geliştirme aşamalarından biri olan Aurora'yı ani bir kararla çöpe attı!
Mozilla, Firefox'un önizleme kanallarından biri olan "Aurora" kanalını kapatacağını duyurdu. Bu değişikliğin ardından Aurora kanalında Firefox'u test edenler, otomatik olarak Beta kanalına taşınacaklar.
Firefox mühendislik direktörü Dave Camp ve diğer birkaç yönetici, yaptkları bir açıklamada "Aurora'nın birinci stabilizasyon kanalı olarak beklentilerimizi karşılamadığı açık hale geldi," dedi. Mozilla, 2011'den bu yana dört farklı Firefox sürümü sunmaktaydı - Nightly, Aurora, Beta ve Release. Bu sürümlerin her biri, bir öncekinden daha kararlıydı.
Dave Camp ve arkadaşları, yaptıkları açıklamada "yayın treni modelinde artık daha modern süreçler kullandıklarını ve işlev bakımından zengin, kararlı ürünleri 6-8 haftalık Aurora evresine gerek kalmadan sunabileceklerine inandıklarını" söylediler. Bahsedilen "tren" yaklaşımıyla Mozilla, yeni işlevleri en az stabil olan Developer sürümüne ekliyor. İşlev hazır olduğunda Aurora'ya taşınıyor ve bunun ardından olgunlaşan işlev Beta'ya ve Release'e taşınıyor.
Mozilla, bu sistemin bazen başarısız olduğunu, süreyi kısaltmak için bazen safhaları atladıklarını itiraf etti. Aurora kanalındaki kullanıcılar, FAQ sayfasına göre Pazartesi gününden itibaren Beta'ya taşınmaya başladılar. Aurora'nın gidişinin Release yapılarının sıklığını değiştirmeyeceği söyleniyor. Bununla birlikte Aurora artık olmadığı için Mozilla, yeni işlevler arasında öncekine göre 6-8 hafta daha hızlı geçiş yapabilecek.
Zeynel A. Öztürk
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