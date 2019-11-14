Mozilla, Intel ve Fazlasından WebAssembly Adımı

Firefox'ta WebAssembly desteğini geliştirmek için büyük çaba harcayan Mozilla, şimdi de yeni Bytecode Birliği'ni kurmak için birkaç firmayla el ele verdi.
WebAssembly and WebAssembly Sistem Arayüzü (WASI) standartları üzerinde "yeni yazılım temelleri" atmayı amaçlayan birlik, şu an Intel, Red Hat ve Fastly'den oluşuyor. Birliğin amacı, yeni ve güvenli, verimli, modüler bir "çalışma zamanı ortamı" ve "dil araçları" oluşturarak mümkün olduğunca çok platforma ve cihaza ulaşmak. Bytecode Birliği tarafından geliştirilen teknolojiler, daha verimli derleme ve C++ kodunu web'e port etmeye yönelik yetenekleriyle JavaScript'in yerine geçme potansiyeli olduğu düşünülen WebAssembly ve WASI'yı temel alıyor.
Birliğin kurucu üyeleri, işe başlamak için bir dizi açık kaynak teknolojisini birliğe kazandırdı. Bunlar arasında hafif bir WebAssembly çalışma zamanı, önceden derleyici Lucet, WebAssembly Micro Runtime ve Cranelift var.
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