Mozilla, Intel ve Fazlasından WebAssembly Adımı

Mozilla, Intel ve pek çok diğer dev şirket, JavaScript'in gelecekteki rakibi olarak görülen WebAssembly'yi web tarayıcılarından öteye taşıyacak!

Mozilla, Intel ve Fazlasından WebAssembly Adımı

Firefox'ta WebAssembly desteğini geliştirmek için büyük çaba harcayan Mozilla, şimdi de yeni Bytecode Birliği'ni kurmak için birkaç firmayla el ele verdi.

WebAssembly and WebAssembly Sistem Arayüzü (WASI) standartları üzerinde "yeni yazılım temelleri" atmayı amaçlayan birlik, şu an Intel, Red Hat ve Fastly'den oluşuyor. Birliğin amacı, yeni ve güvenli, verimli, modüler bir "çalışma zamanı ortamı" ve "dil araçları" oluşturarak mümkün olduğunca çok platforma ve cihaza ulaşmak. Bytecode Birliği tarafından geliştirilen teknolojiler, daha verimli derleme ve C++ kodunu web'e port etmeye yönelik yetenekleriyle JavaScript'in yerine geçme potansiyeli olduğu düşünülen WebAssembly ve WASI'yı temel alıyor.

Birliğin kurucu üyeleri, işe başlamak için bir dizi açık kaynak teknolojisini birliğe kazandırdı. Bunlar arasında hafif bir WebAssembly çalışma zamanı, önceden derleyici Lucet, WebAssembly Micro Runtime ve Cranelift var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy A51 Fotoğraflarıyla Sızdı!
Çift Kameralı Galaxy A01, FCC Onayı Aldı
Özel Avantajlar Dünyası: "LG Club+" Başladı!
NVIDIA RTX 3080 Ortaya Çıkıyor!
Facebook'tan Can Sıkan İşlevi Düzelten İşlev

 

 