Mozilla ve Yahoo Arasında Büyük Kavga!

İnternet dünyasının iki büyük kahramanı, Mozilla ve Yahoo arasında patlayan büyük kavga, önümüzdeki günlere damga vurabilir...

İnternet dünyasını sarsacak kavga

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Cep Telefonu Devlerinin Star Wars Yarışı
Android'lere de 'Deep Portrait' ve Face ID Geliyor
İşte Alcatel Idol 5 Özellikleri ve Fiyatı!
Eski Windows Update Dosyaları Nasıl Silinir?
Chrome'un "Uygulama" Bölümü Kapandı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir