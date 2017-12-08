Mozilla ve Yahoo Arasında Büyük Kavga!
İnternet dünyasının iki büyük kahramanı, Mozilla ve Yahoo arasında patlayan büyük kavga, önümüzdeki günlere damga vurabilir...
Web tarayıcı geliştiricileri ile arama motoru sağlayıcıları arasındaki anlaşmalar büyük işler. Mozilla'ya arama motorlarıyla olan anlaşmalar yılda 300 milyon dolara kadar gelir kazandırdı, bu da firmanın gelirinin %90'ı oluyor. Bu yüzden şu an Mozilla'nın Yahoo ile partnerliğini sonlandırması maddi açıdan büyük sonuçlar doğuracak bir olay. Firma, Yahoo'nun ödeme yapmadığı gerekçesiyle anlaşmayı sonlandırdı. Bu durumdan iki firma da memnun olmadığı için iki firma da birbirine dava açtı.
Mozilla, 2014'te Yahoo ile anlaşmıştı ve buna göre 2019'a kadar Firefox'ta Yahoo, varsayılan arama motoru olacaktı. Ama şimdi, bu süre bitmeden iki sene önce, Firefox anlaşmadan caydı ve Google'a geçmeye karar verdi. Bu biraz şüpheli bir davranış gibi duruyor, işte bu yüzden de Yahoo'nun sahibi firma Oath, anlaşmanın yanlış şekilde sonlandırıldığı gerekçesiyle firmadan şikayetçi oldu.
Buna karşın Mozilla, yaptığı şeyin kontratla ters düşmediğini söylüyor ve bu anlaşmaya göre Mozilla, Yahoo'yu varsayılan arama motoru olarak kullanmayı bıraksa da Yahoo'nun ödeme yapmaya devam etmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu problemli anlaşma eski CEO Marissa Mayer tarafından yapılmıştı, Marissa Mayer, Mozilla'yı Google'dan uzaklaştırmak için tarayıcı sağlayıcısına bir kontrol değişimi senaryosunda eşi benzeri olmayan bir koruma teklif etmişti. Bu da firmaya eğer parterden memnun değilse anlaşmadan kolaylıkla cayma hakkı veriyordu. Mayer, bunun hiçbir zaman gerçekleşeceğini düşünmedi, ama bu sene Yahoo, Oath'ın şemsiyesi altına girdi ve işe şimdi durum bu.
Mozilla, Yahoo'yu artık varsayılan arama motoru olarak kullanmasa da yıllık ödeme yapmasına devam etmesini istiyor, çünkü kontrat buna işaret ediyor. Ama diğer yandan Yahoo, Mozilla'nın adil davranmadığını ve buna ek olarak bu problemli anlaşmanın Yahoo'nun eski CEO'su tarafından yapıldığı için firmanın şu anki vizyonuyla alakalı olmayabileceğini söylüyor. İlginç ve karmaşık dava olduğu kesin; gelecekte bu dava hakkında birçok gelişme duyacağımızı eminiz...
H. Hüseyin Öztürk
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