Mozilla'dan Web Siteleri İçin Firefox Rozetleri
Web sitesi sahipleri, artık Firefox kullandıklarını bu rozetler sayesinde gururla sergileyebilecekler!
Mozilla, web sitesi sahiplerinin Firefox'u tanıtmak için kullanabileceği yeni rozetlerini tanıttı.
Yıllar önceki Spread Firefox kampanyasını anımsatan girişim, karşımıza 5 yeni rozet olarak çıkıyor. Bu rozetler, bir HTML kodu yardımıyla web sitenize gömülebiliyor. Rozetlerden üçü "Firefox için Geliştiriciler" yazarken birinde "Firefox Kullanıyorum", sonuncusunda ise "Hızlı, iyi" yazıyor. Rozetlerin nasıl göründüğünü yukarıdaki resme tıklayarak yakından görebilirsiniz.
Mozilla, rozetlerden kaç istek geldiğini saymak için utm_source parametresini kullanıyor ve yüksek performans için onları Mozilla CDN'inde depoluyor. Firma, CDN'e giden trafiği izlemediğini belirtiyor. Mozilla'nın rozetlerini beğenmezseniz, kendi rozetinizi de kullanabiliyorsunuz.
Firma, bu rozetleri kullanarak kullanıcıları, ne olup bittiğini anlamadan Firefox'u indirme sayfasına göndermemeniz konusunda sizi uyarıyor.
Firefox, StatCounter'ın raporuna göre şu an yalnızca yüzde 5,03'lük bir pazar payına sahip. Tarayıcının yalnızca masaüstünde ise yüzde 10,94'lük bir kullanım oranı var. Mozilla, bu rozetlerle eski günlerine biraz olsun yaklaşmayı umacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın