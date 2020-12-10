MSI Fabrikasından, 220 Adet GeForce RTX 3090s'in Çalındığı Açıklandı

Görünene göre hırsızlar, yeni nesil grafik kartlarında şu anda var olan stok sıkıntısına gözlerini dikmiş durumda. Bildirilene göre Çin'deki MSI fabrikasından yaklaşık 220 adet Nvidia GeForce RTX 3090s çalındı.
Bu hırsızlığın yaklaşık olarak 330.000 dolar piyasa değerinde olduğu tahmin ediliyor. MSI polise haber verdi ve 7 Aralık tarihinde gerçekleşen hırsızlık hakkında veya kayıp kartların nerede olduğu konusunda faydalı bilgi veren kişilere 100.000 Yuan (yaklaşık 15.000 dolar) para ödülü verileceğini duyurdu.
Bu hırsızlık şu anda oyun donanımı ortamı için kötü bir haber olsa da (konsollar botlar tarafından satın alınıyor ve yeni nesil GPU'lar da bazı durumlarda neredeyse lotonun çıkması kadar nadir olabiliyor) RTX 3090 kartlarının fiyatları düşünüldüğünde şaşırtıcı değil.
Bu GPU'ların önerilen perakende fiyatı 1.500 dolar olsa da, bulunmaları oldukça zor olduğu için eBay gibi internet üzerinden alışveriş sitelerinde 2.250 dolara kadar çıkan fiyatlara sahip olabiliyor. Çalındığı bildirilen kırk kutunun tahminen 220 kart içerdiği düşünülüyor.
MSI'ın güvenlik prosedürlerinin sıkılığı düşünüldüğünde firma bunun içeriden yapılan bir iş olabileceğini düşünüyor. Fabrikanın gönderim alanının video gözetimi tarafından kapsandığını ve teslim kamyonların da düzenli bir şekilde kontrol edildiğini de belirtmekte fayda var.
MSI, kayıp RTX 3090'lar ile ilgili tüm bilgiler için bir ödül sunmakla kalmayarak, soyguna karışmış olan kişilere de kendilerini açığa çıkarmaları durumunda, eğer kayıp stok bulunursa, hoşgörü göstereceğini söyledi.
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