MSI Fabrikasından, 220 Adet GeForce RTX 3090s'in Çalındığı Açıklandı

MSI'ın Çin fabrikasından tam 220 adet GeForce RTX 3090s ekran kartının çalındığı bildirildi. Zaten piyasada zor bulunan kartlar için yaşanan bu hırsızlık olayı ne anlama geliyor?