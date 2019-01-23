Musk, CERN İle Anlaşmaya Vardı
Elon Musk, CERN'in yeni projesinde aranan isim olabilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Eğer bir parçacık hızlandırıcısını inşa etmeye kalksaydınız ve dahası hedefiniz bu güne kadar inşa edilmiş en büyük parçacık hızlandırıcısını yapmak olsaydı, bunun için gerçekten uzun bir tünel inşa etmeniz gerekirdi. Gerçeği söylemek gerekirse, tünelin uzunluğunun 100 kilometre uzunlukta olması, projenizin başarılı olması için gerekli olurdu.
Bu, şüphesiz ki en maliyetli projeler listesine baştan girebilecek bir çalışma olma özelliğini taşıyor. Fakat birlikte çalıştığınız kişi The Boring Company'nin sahibi olan Elon Musk ise, işiniz artık çok daha kolay olabilir.
MIT Technology Review'in CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın yanı sıra kullanıma almak istediği yeni parçacık hızlandırıcı projesi olan Future Circular Collider'ı detaylandıran bir tweetine yanıt olarak Elon Musk, bu pahalı proje hakkında CERN'ün yöneticisi konumunda bulunan Fabiola Gianotti ile konuştuğunu açıkladı.
Director of CERN asked me about Boring Co building the new LHC tunnel when we were at the @royalsociety. Would probably save several billon Euros.— Elon Musk (@elonmusk) 21 Ocak 2019
An itibariyle CERN'ün kullanımında olan LHC (Large Hadron Collider, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı), yakın zamanda iki senelik bir bakım sürecine girecek. Araştırmacılar ise boş durmayarak CERN'in yeni deneylerine aracılık edecek birçok konsept tasarımı oluşturdu ve bunların arasında FCC (Future Circular Collider, Dairesel Gelecek Çarpıştırıcısı) de bulunuyor. Bu çarpıştırıcı eğer projede ön görüldüğü şekilde inşa edilirse LHC'den dört kat daha büyük olacak bu yeni çarpıştırıcının içerisinde bulunacağı tüneli oluşturmak tek başına 5.7 milyar Euro'ya mal olacak. Elon Musk ise tam bu noktada devreye girerek The Boring Company'nin işi alması durumunda maliyetten "birkaç milyar dolar" eksilebileceğini açıkladı.
CERN'in medya ilişkilerini yönetecen Arnaud Marsollier, "Musk ve Gianotti'nin resmi olmayan şartlar altında Kraliyet Topluluğu'nda buluşma fırsatı bulduklarını" doğrulayarak ikilinin gelecek projeler üzerinde konuştuğunu ve Musk'ın Gianotti'ye The Boring Company'i tanıttığını belirtti. Bununla birlikte CERN'in Musk'ın fikrine sıcak baktığı düşünülüyor, zira organizasyonun resmi Twitter hesabı, "gerekli tünel inşaatlarına yapılacak muhtemel yaklaşımlar dahil olmak üzere organizasyonun yeni ve maliyeti düşük teknolojilerin uygulamalarına açık olduğunu" belirten bir gönderi yayınladı.
Musk, Space X'in Hatthorne'deki merkezinin altında yatan ve The Boring Company'e ait olan ilk test tünelini geçtiğimiz Aralık ayında tanıtarak tünelin konsepti pratikte ispatladığını ve tünelin tamamlanmış halinin araçları özel kayak mekanizmaları ile saatte 240 kilometre hızla taşıyabileceğini açıklamıştı.
Bu ayın başlarında ise Avustralya'nın Sydney şehrinde bağımsız bir siyasetçi olarak görev yapan Jeremy Buckingham, Twitter üzerinden Musk'a yönelttiği bir soruda Sydney'in Blue Mountain bölgesini şehrin batısına bağlayacak olan elli kilometre uzunluğunda bir tünelin inşaatının maliyetinin ne olacağını sordu. Musk'ın cevabı ise The Boring Company'nin gezegenin söz konusu kısmını 750 milyon dolarlık maliyete kazarak bir yüksek hızlı tünel haline getirebileceği yönündeydi.
About $15M/km for a two way high speed transit, so probably around $750M plus maybe $50M/station— Elon Musk (@elonmusk) 16 Ocak 2019
Bu, kilometre başına 15 milyon dolarlık bir maliyet demek. Twitter'da gönderilere yanıt veren bir mühendisin ise Musk'ın sunduğu tablonun bir pembe rüya olduğunu belirtmesi dikkatlerden kaçmadı. Avustralya Ulaştırma Bakanlığı ise Musk'ın bu teklifinin "şu an için bir gündem konusu olmadığını" belirtmekle yetindi.
Musk, dev projeler için düşük maliyetler teklif ederek dikkatleri üzerine çekiyor olsa da kendisi için finansal tablolar iç açıcı değil. Geçtiğimiz ay içerisinde Musk'ın üç dev şirketi de işten çıkartmalarıyla gündemdeydi. SpaceX, çalışanlarının yüzde onunu işten çıkarırken Tesla, iş gücünün yüzde yedisini kaybetti. The Boring Company ise sadece geçtiğimiz hafta içerisinde beş kişiyi işten çıkardı.
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