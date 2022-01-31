Musk, Jetini Takip Eden Uygulamanın Kaldırılması İçin 5.000 Dolar Önerdi!

Elon Musk'ın özel jetini takip eden ElonJet uygulamasının geliştiricisi, ünlü milyarderin bu uygulamayı kaldırması için kendisine teklif ettiği 5.000 doları geri çevirdi. Onun istediği ise, çok daha fazlası...