Musk, Jetini Takip Eden Uygulamanın Kaldırılması İçin 5.000 Dolar Önerdi!

19 yaşındaki Jack Sweeney, hazırladığı Twitter botlarından biri popüler paylaşımların arasına girince, internette ün kazandı. Üniversite öğrencisi olan Sweeney'in hazırladığı ElonJet isimli bot, Elon Musk'ın özel jeti havalandığında tweet atıyor. Sweeney, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi ünlülerin özel uçaklarını takip etmek isteyen herkese, açık hava trafik verilerini kullanarak mesaj gönderen bu tür başka botlara da sahip. Ancak 180.000 takipçisi ile ElonJet hesabı açık ara Sweeney'nin en ünlüsü.
Musk, geçen sonbaharda ElonJet hakkında Sweeney ile temasa geçti. "Bunu kaldırabilir misin? Bu bir güvenlik riski" dedi. Musk ayrıca Sweeney'e hesabı silmesi ve "çılgın insanların" onun nerede olduğunu öğrenmesini engellemesi için ona 5.000 dolar vereceğini de söyledi.
Sweeney ise bu parayı beğenmedi ve milyarderden 50.000 dolar istedi. Musk düşüneceğini söyledi ancak ondan sonra bir daha iletişim kurmadılar. Sweeney, bu çalışmasının onun başka şekilde işine yaradığını, kodlama öğrenerek UberJets adlı bir firmada yarı-zamanlı işe girdiğini söyledi.
ElonJet meselesine gelince... Musk'ın Sweeney ile pazarlık etmeyi düşünmediği görülüyor. Ve hesap yayında kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
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