NASA'nın Perseverance Aracı, Mars'tan Yeni Bir "Selfie" Daha Paylaştı

NASA'nın Curiosity keşif aracı çalıştığı yıllar boyunca bizlere pek çok etkileyici selfie göndermişti. Şimdi Perseverance'ın da Mars'a ulaşmış olmasıyla beraber NASA, keşif araçlarının sevimli öz-çekimlerinin sayısını arttırıyor. Paylaşılan en son selfie'de de Perseverance ve Mars helikopteri Ingenuity bir arada görülebiliyor.
Bu ikili selfie'de Perseverance ilk önce Ingenuity'ye bakıyor ve daha sonra "kafasını" çevirerek kameraya bakıyor. Tabii ki Güneş Sistemini keşfetmemize yardımcı olan robotları insanlaştırmamamızda fayda var ancak bu ikili çekim, arkadaşının veya kardeşinin ilk uçuşu için gururla bekler gibi bir görüntü sunuyor. Eğer her şey yolunda giderse, bir başka gezegendeki ilk güçlendirilmiş uçuş olacak olan bu tarihi uçuş 11 Nisan, Pazar günü gerçekleşecek.
Bu muhteşem görüntü, keşif aracının robotik koluna bağlı olan WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) kamerası tarafından toplanan 62 ayrı görüntünün bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Tabii ki bu noktada WATSON'ın, robotun SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) aracının bir parçası olduğunu da belirterek isimlere dikkat çekmemek olmaz. Bu araçların bizlere Mars hakkındaki en büyük sorulardan biri olan şu anda veya geçmişte yaşam olup olmadığı sorusunun cevabı hakkında daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.
Perseverance'ın görevi için pek çok yüksek hedefi bulunuyor ancak bunlardan biri, halen gezegenimizde yaşayan insanlar (özellikle gençler) için Dünya'nın ötesindeki yerleri keşfetme ilgisini ve merakını oluşturmak.
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