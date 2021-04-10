NASA'nın Perseverance Aracı, Mars'tan Yeni Bir "Selfie" Daha Paylaştı

Mars'ta keşif görevinde bulunan NASA'nın Perseverance aracı, kızıl gezegenden yeni "selfie'lerini" paylaştı.

  • Levent Öztürk
Mars'tan Yeni Bir "Selfie" Daha Geldi
NASA/JPL-Caltech

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