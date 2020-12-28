Mutasyona Uğrayan Koronavirüs Hakkında Ne Biliyoruz; Korkmalı mıyız?

İngiltere'de Koronavirüs'ün yeni bir varyantının keşfedildiği bir sır değil. Bilim insanları bunun, virüsün dünya çapında daha yaygın olan diğer vatyantlarından daha bulaşıcı olabileceğini söylüyor. Peki bu "mutasyona uğrayan Koronavirüs" ne kadar tehlikeli? Hakkında neler biliyoruz?
Yeni Koronavirüs Nasıl Fark Edildi?
8 Aralık'ta bilim insanları ve halk sağlığı uzmanları, İngiltere'nin güneydoğusundaki bir bölgede vakalarda artış yaşandığını gördüler. Orada yayılan virüsün genetik analizi, virüsün beklenmedik bir şekilde diğerlerinden farklı olduğunu gösterdi.
Vakalardaki artışın, bu varyantın diğerlerinden daha fazla bulaşıcı olmasından kaynaklanabileceğine dair bir fikir söz konusu. Bu, henüz tam olarak net değil, ancak birkaç Avrupa ülkesi yeni varyantı dışarıda tutmak için şimdiden İngiltere'den seyahati engelledi. Bunlar arasında Türkiye de bulunuyor.
Mutasyonlar Kötü müdür?
Aslında virüsler her zaman mutasyona uğrar ve Koronavirüs de bir istisna değil. Bilim insanları virüsün yayılmasını kısmen genomunu sıralayarak izleyebilir. Eğer iki COVID-19 vakasında virüsler aynı genetik koda sahipse, büyük ihtimalle aynı kaynaktan bulaştığını düşünüyorlar. Her birinde virüsün farklı bir varyantı varsa, muhtemelen onu farklı kaynaklardan almışlardır. Tüm dünyadaki Koronavirüs mutasyonlarının dev bir soy ağacını buradan görebilirsiniz.
Yani bu anlamda, mutasyonlar her zaman oluyor, ancak şimdiye kadar bu, Koronavirüs'ün ne olduğu veya ona nasıl tepki vermemiz gerektiği konusunda hiçbir şeyi değiştirmedi.
Bu Mutasyon Diğerlerinden Daha mı Kötü?
Bunu söylemek için henüz çok erken. B. 1. 1. 7 adlı yeni varyant şu anda diğer Koronavirüsler'den herhangi bir yönden farklı olup olmadığını belirlemek için inceleniyor. Belki de diğerlerinden daha bulaşıcı. Bunun için henüz yeterli kanıt yok, bu yüzden bekleyip görmemiz gerekecek.
Mutasyona Uğrayan Koronavirüs, Aşılardan Kurtulabilecek mi?
Bu sorunun yanıtı da henüz net olarak bilinmiyor. B. 1. 1. 7 genomunda yakın akrabalarından farklı 17 yer bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısı başak proteininde. Endişe veren detay da tam olarak bu...
Mutasyona Uğrayan Koronavirüs'ten Nasıl Korunuruz?
Şu an için, neredeyse 1 yıldır söylenenlerden farklı bir şey yapmamız gerekmiyor. Yani hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına azami önem vermeye devam etmeliyiz. Ayrıca yapılan son açıklamalara göre mutasyona uğrayan virüs, henüz ülkemizde tespit edilmiş değil.
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