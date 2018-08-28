Müthiş Görünen Bir Galaxy S10+ Konsepti
Sızıntıları ve dedikoduları temel alan bu Galaxy S10+ videosu, Galaxy S10 heyecanınızı artıracak!
Samsung'un Galaxy S serisinin onuncu yılı için hazırladığı Galaxy S10, 2019'un en önemli telefonlarından biri olacak. Cihazın nasıl görüneceğini henüz bilmiyoruz ancak dedikoduları temel alan bir tasarımcı, büyük ekranlı Galaxy S10+'ı gösteren bir video hazırladı.
TechConfigurations'ın hazırladığı videoda telefonu her açıdan, tam olarak görebiliyoruz. Video sadece telefonu göstermekle yetinmiyor ve tasarımcının hayalindeki teknik özellikleri de açıklıyor. Buna göre S10+ yeni nesil Snapdragon 855 işlemci, ekran içi parmak izi tarayıcısı, üç boyutlu yüz algılayıcılı retina tarayıcısı, üç arka kamera (24+8+12MP), HDR 10 destekli 6,2 inç QHD Infinity Display ve çok ince alt çerçeveyle geliyor.
Gördüğümüz Galaxy S10+'ın gerçek Galaxy S10+'la çok fazla ilgisi olmayabilir, ancak sızıntıları ve dedikoduları temel aldığını söylemiştik. Bu yüzden Galaxy S10+'ın son hali bu telefona benzerse çok şaşırmayacağız.
Zeynel A. Öztürk
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