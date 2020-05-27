Müzik kulağına güvenen böyle gelsin! TEST: Müzik kulağınız ne kadar iyi?

Günde saatlerde müzik dinliyorum, müzik benim hayatımın parçası mı diyorsunuz? Peki müzik kulağınıza güveniyor musunuz? Bu test, müzik kulağınızın ne kadar iyi olduğunu test ediyor! Skorlarınızı yazmayı unutmayın!

Müzik kulağına güvenen böyle gelsin! TEST: Müzik kulağınız ne kadar iyi?

The Music Lab'de yer alan müzik kulağı testi, müzik kulağınızın ne kadar iyi olduğunu test ediyor. Testte müzik eğitimi alıp almadığınız, günde kaç saat şarkı dinlediğiniz gibi sorular soruluyor. Testin dili İngilizce. Test, Harvard Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülüyor.

Testin dinleme bölümünde 4 tane ses veriliyor ve 4. sesin inceldiğini (Tiz) mi kalınlaştığını (Pes) mı bulmanızı istiyor. Eğer sesin inceldiğini düşünüyorsanız U ya da yukarı ok tuşuna, kalınlaştığını düşünüyorsanız da D ya da aşağı tuşuna basmanız isteniyor.

Sonrasında da bir grafik ile kaç doğru yaptığınız sonucunu çıkarıyor ve bir analiz sunuyor.

Müzik kulağı testine bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.themusiclab.org/quizzes/td

Yaptıktan sonra skoru bizimle yorumlarınızda paylaşmayı unutmayın!

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