Muzlu Cytbertruck, Neyse ki Gerçek Değil

Elon Musk, Tesla'nın çok tartışılan yeni aracı Cybertruck'ın "muzlu" resmini paylaştı, çok geçmeden paylaşımını sildi!

Muzlu Cytbertruck, Neyse ki Gerçek Değil
Twwet'in ömrü fazla olmadı

Elon Musk, 2019'u kapamadan önce son garip tweet'ini atmış olabilir. Tesla'nın CEO'su Musk, perşembe günü Cybertruck'ın arkasına Photoshop ile eklenmiş bantlı muz görüntüsünü Twitter'da paylaştıktan sonra kaldırdı.

Tweet, ortadan kaybolmadan önce kısa sürede binlerce beğenme ve retweet aldı. Musk, elbette bir anda muz dekorasyonlu araçların hayranı haline gelmedi. Son günlerde çok konuşulan bu muz, bir şaka sever sanatçının "The Comedian" adlı çalışmasına göndermede bulunuyor. Sanatçı Maurizio Cattelan, duvara yapıştırılmış gerçek bir muzdan ibaret olan sanat çalışmasını Miami'daki bir galeride 120.000 dolara satmıştı.

Cybertruck ile sanatsal muzun fiyatını toplarsak, bu ikilinin fiyatı 200.000 doları buluyor. Neyse ki Musk'un paylaşımı, gerçek değil. Aracın "muzsuz" hali, ilk olarak Twitter kullanıcısı Cody Simms tarafından 7 Aralık'ta paylaşılmıştı.

Musk'un tweet'i neden sildiği bilinmiyor. Musk belki de Photoshop'lu görüntüyü bir başka yerden aldı ve daha sonra onu silme kararı aldı. Neyse ki bu muzun elektrikli kamyonun resmi bir aksesuarı olmadığını biliyoruz.

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