MWC 2022'de Yeni 3 Nokia Telefon Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları!

MWC 2022'de 3 yeni Nokia telefon tanıtıldı. İşte Nokia C2 2nd Edition, Nokia C21 ve Nokia C21 Plus!

  • Ercan Uğurlu
MWC 2022'de Yeni 3 Nokia Telefon Tanıtıldı

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