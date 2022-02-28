MWC 2022'de Yeni 3 Nokia Telefon Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları!

Nokia akıllı telefonlarını üreten HMD Global, şu an düzenlenmekte olan Mobil Dünya Kongresi'nde yeni akıllı telefonlarını tanıttı. 3 yeni Nokia modelini tanıtan HMD Global, bu modelleri uygun fiyatlı olarak sunacak.
Nokia C2 2nd Edition, Nokia C21 ve Nokia C21 Plus olarak isimlendirilen telefonlar, şirketin bütçeye uygun akıllı telefon segmenti olan C serisinin bir parçası olarak aileye katılıyor. Fiyatlarıyla dikkat çeken yeni telefonlardan Nokia C2 2nd Edition ve Nokia C21 Plus ilk olarak İngiltere'de piyasaya çıkacaklar; yaklaşık fiyatları ise sırasıyla 100 dolar ve 140 dolar şeklinde olacak.
Telefonların özellikleri de elbette belli olmuş durumda. Nokia C2 2nd Edition, 5.7 inç boyunda bir ekrana sahip. Android 11 Go Edition işletim sistemini çalıştıran telefonda 4 çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan bir işlemci yer alırken, telefonda önde ve arkada 5 MP ile 2 MP tek kamera yer alıyor.
Ortanca model Nokia C21, 6.52 inç boyutunda ve 720x1600 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 8 çekirdekli Unisoc SC9863A işlemciden güç sağlayan telefonda 32 GB dahili depolama alanı ve 3 GB RAM yer alırken, 3000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor. Nokia C2 2nd Edition'da bulunmayan parmak izi sensörüne Nokia C21'de yer verilirken, telefonun kameraları da önde 5 MP, arkada 8 MP şeklinde.
Tanıtılan yeni telefonların en üst modeli Nokia C21 Plus ise, işlemci, depolama alanı ve RAM miktarı ile Nokia C21 ile aynı özelliklere sahip. Farklı olarak arkada çift kamera bulunduran telefonda bu kameralar 13 MP ve 2 MP şeklinde olurken, önde yine 5 MP'lik tek kamera bulunuyor. Bu modelde batarya 2 farklı seçenek halinde sunuluyor; 4000 mAh ve 5050 mAh. Telefonun 2 GB RAM seçeneğinde 4000 mAh kapasitesinde batarya bulunurken, 3 GB RAM seçenekli versiyonda 5050 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor.
HMD Global, yeni 3 Nokia telefonun yanı sıra birkaç kulaklık modelini de tanıttı. Bunlar da yine uygun fiyatlı olarak kategorileniyor.
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