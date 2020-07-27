NASA Bu Kez Durduramadı; 3 Apollo 11 Kontrol Kolu Açık Artırma ile Satıldı

NASA'nın tüm durdurma çabasına rağmen, tarihi Apollo 11 görevinde kullanılan 3 adet kontrol kolu açık artırma ile satıldı.

27 Temmuz 2020 09:00

Levent Öztürk