NASA Bu Kez Durduramadı; 3 Apollo 11 Kontrol Kolu Açık Artırma ile Satıldı

NASA'nın, tarihi cihazların müzeye bağışlanmasına yönelik isteğine rağmen bir koleksiyoncu, Ay'a giden Apollo 11 görevinde kullanılan kontrol kollarından üçünü açık artırma ile sattı. 780.000 doların üzerinde bir fiyata satılan kontrol kollarının arasında Ay'daki ilk insan Neil Armstrong tarafından kontrol modülünde kullanılan ana pilot kontrol kolu da bulunuyordu.
Üç kontrol kolu ayrı olarak satıldı ve iki rotasyonel irtifa kontrol kolu ve bir çeviri el kontrol kolu bulunuyordu. Rotasyonel irtifa kontrol kollarından Armstrong tarafından kullanılan 370.000 dolar ile en yüksek fiyatı aldı.
Julien's Auctions'daki resmi tanıtımda bu kontrol kollarının "uzay keşif tarihinin en önemli parçaları" olduğu belirtiliyordu ve Ay'a inişin en çok bilinen uzay görevi olduğu düşünülürse bu tanımlamanın haksız olduğu da söylenemez.
Space.com'da belirtilene göre kontrol kollarının aslen üç astronota verilmesi istenmişti. Ancak bunun yerine yıllar boyunca bir kasada durdular. Kasayı yöneten eski bir NASA çalışanının söylediğine göre 1985'te emekli olmadan önce amirine kontrol kolları ile ne yapması gerektiğini sordu ve basitçe atması istendi; ancak bunun yerine üç kontrol kolunu evine götürdü. Yıllar sonra eski çalışan kontrol kollarını bir açık arttırmada bir uzay hatırası koleksiyoncusuna sattı.
NASA geçtiğimiz on yıldır bu eşyaların özel koleksiyoncuların eline geçmesini engellemeye çalışıyor. 2013 yılında diğer Apollo 11 hatıraları ile beraber Boston'da bir açık arttırmada görülmelerinin ardından eşyaların gerçek sahipliği konusunda başlatılan bir NASA incelemesi satışı engellemişti. NASA bu eşyaların bir müzeye bağışlanmasını istemişti.
Apollo 11 hatıraları ne zaman bir açık arttırmada ortaya çıksa, oldukça pahalı fiyatlara satılabiliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen iki 50. Yıl Dönümü açık arttırmasında çeşitli eşyalar 5 milyon dolara kadar çıkan fiyatlarla satılmıştı. Bu eşyaların arasında görev sırasında astronotlar tarafından kullanılan uçuş zaman çizelgesi kılavuzu ve Neil Armstrong'un altın madalyonu da bulunuyordu.
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