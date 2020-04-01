NASA, Güneş Fırtınalarını Minik CubeSat'lar ile İnceleyecek

Güneş'in bazen oldukça "sinirli olduğu" söylenebilir. Zira Güneş fırtınaları bunun kanıtı. NASA da, yıldızımızın güneş parçacık fırtınalarının uzayı, astronotları ve uzaya gönderdiğimiz araçları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.
Uzay Ajansı, geçtiğimiz gün yaptığı bir duyuruda, bu fırtınaları incelemek için oluşturulan Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE – Güneş Radyo Girişimölçer Uzay Deneyi) görevini sürdüreceğini duyurdu. Görev, 62,6 milyon dolara mal olacak ve 2023 yılında aktif olması bekleniyor.
Güneş parçacık fırtınaları, uzaya radyasyon gönderen patlamalar olarak tanımlanabilir. Bu fırtınalar, hem insan hem de robot uzay kaşifleri için en büyük potansiyel tehlikelerin arasında kabul ediliyor. NASA'nın da açıklamasında belirttiği üzere, bu uzay hava olayları hakkında ne kadar fazla bilgimiz olursa, uzay araçları ve astronotlar üzerindeki etkilerini o kadar azaltmamız mümkün olacak.
SunRISE görevi, NASA'nın tost makinesi boyutunda olduğunu söylediği altı minik uydudan, yani CubeSat'tan oluşacak. Güneş enerjisi ile çalışan bu uzay araçları beraber çalışarak devasa parçacık patlamalarının Güneş üzerinde nerede oluştuğunu belirleyecek ve uzaya doğru genişlerken nasıl hareket ettiklerini görmek için 3D haritalar oluşturacak.
NASA, bu küçük CubeSat'leri bir süredir test etmekteydi ve 2018'deki Insight Mars görevi ile beraber de ilk ikisini uzaya göndermişti.
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