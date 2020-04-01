NASA, Güneş Fırtınalarını Minik CubeSat'lar ile İnceleyecek

NASA, Güneş'te yaşanan parçacık fırtınalarının sırlarını çözebilmek için SunRISE görevine devam etme kararı aldı. Bu görevin "kahramanları" ise, 6 minik CubeSat olacak.

01 Nisan 2020 09:00

Levent Öztürk