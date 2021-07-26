NASA, Mars'ta En Uzun Uçuşu Gerçekleştirdiğini Açıkladı

Son dönemde Mars hakkında pek çok ilginç gelişme yaşandı ve Kızıl Gezegen hakkında artık eskiye nazaran çok daha fazla şey biliyoruz. NASA'nın gezegen üzerindeki ekipman sayısını artırmasıyla beraber bilgilerin derinliği de artmaya başlarken, şu an Kızıl Gezegen'de bulunan NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen'deki ilk milini de uçtu.
24 Temmuz Cumartesi günü Mars'ın Jezero Krateri'nde "Yükseltilmiş Sırtlar" olarak adlandırılan kayalık bölgenin üzerinden geçen Ingenuity, böylece 1 mil (1.6 km) mesafesindeki uçuşu gerçekleştirdi. Ingenuity, ilk uçuğunu geçtiğimiz nisan ayında yaparken, enüz yapılan 10'uncu uçuş ile araç en uzun süren mesafeyi de böylelikle kat etmiş oldu.
NASA'nın Pasadena, California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı yetkilileri cumartesi günü geç saatlerde yaptıkları Instagram güncellemesinde şu şekilde tarihe not düştüler: "Mars helikopterinin bugünkü uçuş başarısı ile bugüne kadar uçtuğu toplam 1 mil mesafesini geçtik." Yapılan, şimdiye kadarki en zorlu uçuş olurken araç, 12 metrelik yeni bir rekor yüksekliğe ulaştı ve uçuş süresi 165.4 saniye kadar sürdü. Uçuş sırasında, Ingenuity'nin, bilim adamlarının Yükseltilmiş Sırtlar kayalarının stereo görüntülerini oluşturmasına yardımcı olabilecek bir dizi görüntü yakalaması bekleniyordu. Yakalanan görüntüyü hemen yukarıda görebilirsiniz.
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