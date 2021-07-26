Yeni bir COVID-19 Varyantı Daha: İngiltere'de B.1.621 Varyantı Korkusu!

İngiltere Kamu Sağlığı kurumuna göre, COVID-19'dan sorumlu virüs olan SARS-CoV-2'nin yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. Şu anda B.1.621 olarak adlandırılan varyanta Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni kurallarına göre henüz yunanca yeni bir harf tanımı verilmedi.
Kurum, bugüne kadar ülke genelinde 16 adet B.1.621 varyantı vakasının tespit edildiğini ve çoğunluğunun denizaşırı seyahatlerle bağlantılı olduğunu doğruladı. Virüs varyantı şu anda "Soruşturma Altındaki Varyant" kategorisinde değerlendiriliyor.
Yapılan açıklamada, "Şu anda bu varyantın daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya şu anda uygulanan aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair bir kanıt yok. Mutasyonların virüsün davranışı üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için laboratuvar testleri yürütülüyor" deniyor.
Şu anda İngiltere'de Delta varyantının neden olduğu 286.765 COVID-19 vakası bulunuyor.
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