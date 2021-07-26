Yeni bir COVID-19 Varyantı Daha: İngiltere'de B.1.621 Varyantı Korkusu!

İngiltere'de COVID-19 salgınına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantının ortaya çıktığı açıklandı. Delta'nın yarattığı olumsuzluklar tam gaz devam ederken, şimdi de B.1.621 varyantı Korkusu başladı!

Yeni bir COVID-19 varyantı daha: B.1.621

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