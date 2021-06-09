İlk "Uzay Bebeği" Ne Zaman ve Nerede Doğacak? İşte Tahminler ve İddialar...

Uzayda ilk bebek ne zaman doğacak? İnsanlık için büyük bir kilometre taşı olacağı düşünülen bu doğum nerede gerçekleşebilir? Şaşırtıcı tahmin ve iddialar içeride...

  • Levent Öztürk
İlk "Uzay Bebeği" Ne Zaman ve Nerede Doğacak?
WikimediaCommons

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