NASA Space Adventure Sergisi İçin Geri Sayım Başladı

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye'ye Hupalupa EXPO tarafından getirilen NASA Space Adventure Sergisi, 22 Kasım'dan itibaren Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak.

NASA Space Adventure Sergisi İçin Geri Sayım

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NASA Space Adventure Sergisi İçin Geri Sayım Başladı

 

 