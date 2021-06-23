Netflix'e Bir Dev İsim Daha: Steven Spielberg, Netflix ile Anlaştı!

Netflix, ünlü yönetmen Steven Spielberg ile dev bir anlaşmaya imza attıklarını açıkladı. Bu anlaşmanın sonucunda yüksek bütçeli yeni Netflix orijinal filmlerini görmek, kimse için sürpriz olmayacak.