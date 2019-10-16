NASA Yeni Uzay Giysilerini Tanıttı!
NASA, astronotların Ay'da ve sonraki Mars görevlerinde giyecekleri yeni uzay giysilerini tanıttı!
- Levent Öztürk
NASA, Project Artemis'te kullanacağı iki uzay giysisinin gösterimini yaptı. Bir uzay mühendisin, Ay'da giyilecek olan kalıplı, kırmızı-beyaz-mavi giysiyi giyerken bir diğer mühendisin daha ince turuncu bir giysiyi giydiği bir video paylaşıldı. Bu daha ince olan giysi, Ay'a giderken ve geri dönerken yolda giyilecek ve uzay aracında ani bir basınç kaybı olması durumda bu giysinin içerisinde günlerce hayatta kalabilecekler.
The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 ??????????
Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62— NASA (@NASA) October 16, 2019
Modern bir uzay giysisi tasarlamak, NASA'nın 2024 yılı için sözünü verdiği Ay'a geri dönüş için karşılaştığı pek çok zorluktan sadece biri. Ay yüzeyinde giyilmesi için tasarlanan kalın olan giysi Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU – Araç Dışı Keşif Hareket Ünitesi) olarak adlandırılıyor. Bu giysi omuzlarda daha fazla harekete imkan tanıyacak, astronotlar başlarının üzerine ve vücutlarının çevresine uzanabilecek.
Giysi halen oldukça cüsseli duruyor ve gösterim sırasında birkaç merdiven çıkarak bir taşı almak bile oldukça zor bir işlem gibi gözüküyor. Ancak bu giysinin uzaydaki uç noktalara dayanması gerektiği düşünülürse, bunun kabul edilebilir bir ödün verme olduğu söylenebilir.
NASA bu giysileri sadece Ay'da kullanmayı da planlamıyor. Aynı giysiler, gelecekteki Mars görevleri için de kullanılacak. Ayrıca uzay ajansı, bu giysilerin tüm astronotlarına uyacağı sözünü veriyor. Böylelikle uyumsuz bir giysi yüzünden ilk kadın astronotun uzay yürüyüşünün iptal edilmesi gibi bir durumun tekrar yaşanmaması sağlanacak.
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