Nasıl Oyun Oynadığınız, Sizin Hakkınızda Şaşırtıcı Şeyler Söyleyebilir

Eğer The Sims oynayan birisiyseniz, oyun içinde yaptıklarınızın sizin hakkınızda neleri ortaya çıkarttığını duyduğunuzda eminiz çok şaşıracaksınız.

31 Ocak 2021 18:37

Levent Öztürk