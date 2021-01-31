Nasıl Oyun Oynadığınız, Sizin Hakkınızda Şaşırtıcı Şeyler Söyleyebilir

The Sims oyununu oynamış olan herkes için oldukça şaşıracakları bir haberimiz var: Oyunu nasıl oynadığınız, psikopatik özelliklere sahip olduğunuza işaret ediyor olabilir. Sims oynarken karakterleri bir yerlere kapatmak, çıkış yollarını ortadan kaldırmak veya çeşitli şekillerde sevmedikleri ve karakterler için kötü sonuçlanan değişiklikler yapmak (örneğin ilk The Sims oyununda havuzun merdivenini silmek/satmak gibi) pek çok kişinin yaptığı söylenebilecek bir şeydir. En azından oyunun Reddit sayfaları bunu gösteriyor.
Ancak oyun, psikopatların davranışları hakkında bilgi edinmek için de kullanılabiliyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma, daha yüksek psikopatik özelliklere sahip kişilerin The Sims 3 oynarken daha kötü davranışlar gösterdiklerini ve daha az dostane etkileşimlerde bulunduklarını göstermişti.
Evolutionary Psychological Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada da Lakehead Üniversitesi araştırmacıları, aynı oyunu daha derin bir şekilde inceleyerek psikopatik özellikler gösteren insanların diğerlerini nasıl gördüklerini ve nasıl etkileşime geçtiklerini araştırdı. Ayrıca psikopatik özelliklere sahip kişilerin diğer kişilik türleriyle de nasıl etkileşimde bulunduğunu görmek istediler.
Bu amaçla araştırmacılar, hepsi aynı gözüken – saçı ve gömlek rengi hariç – ancak farklı kişilik özelliklerini yansıtan karakterlerden oluşan bir Sims evi kurdular. Ekibin araştırmada yazdığına göre bu karakterler 4 farklı yaklaşıma sahipti: Hilebaz, saldırgan, barışçıl ve işbirlikçi.
Daha sonra katılımcılardan kendilerini yansıtan bir karakter oluşturmaları istendi ve bu karakter, AI tarafından kontrol edilen diğer karakterlerin bulunduğu eve yerleştirildi. Daha sonra da 205 katılımcıdan, karakterlerini çevrelerindeki diğer karakterlerle etkileşime geçirmeleri istendi.
Tüm karakterlerle yapılan etkileşimler kaydedildi ve katılımcıların, bir psikopatik özellikler değerlendirmesini de tamamlamaları istendi. Ekibin tahmin ettiği gibi daha yüksek seviye psikopatik özellikler gösteren kişiler, diğer karakterlere karşı daha saldırgan ve tahrik edilmemiş kötü davranışlar göstermeye daha yakınlardı ve daha az "dostane, komik ve sevimli" etkileşimlerde bulunuyorlardı. Bu durum, daha yüksek seviye psikopatik özelliklere sahip olan erkek katılımcılar için özellikle daha geçerliydi.
Sonuçları daha da detaylandıran ekip, psikopatların genellikle daha az saldırgan davranışlar gösteren karakterlere karşı daha saldırgan ve kötü davranışlar sergilemelerinin daha yüksek ihtimale sahip olduğunu da buldu. Araştırmacıların yazdığına göre "bulgular, psikopatik kişilerin agresif davranışların eksikliğini bir zayıflık olarak gördüklerini ve bu tür zayıflığı gösteren kişilerden faydalanmaya veya bu kişilere saldırıda bulunmaya hazır olduklarını önerebilir."
Araştırmacıların beklentilerini karşılamayan bir alan ise, daha yüksek seviye psikopatik özellikler gösteren kişilerin, diğer saldırgan karakterler dışında beklenildiği kadar fazla "hilebaz" davranışlar göstermemiş olmalarıydı. Ancak araştırmacılar, bunun sebebi olarak araştırmanın sınırlamalarını gösteriyor. Araştırmacıların belirttiklerine göre bu davranış eksikliğinin sebeplerinden biri, oyuncuların bu davranışı göstermeleri için bir gerekçe (fayda) olmaması olabilir.
Neyse ki kendiniz veya çevrenizdeki kişilerin bu oyun içerisindeki davranışlarından endişe duymanıza gerek olmayabilir. Başyazar Beth Visser, Psy Post ile yaptığı görüşmede Sim'lerine çok kötü şeyler yapan ancak psikopatik olmayan kişilerin de bulunduğunu belirtti.
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