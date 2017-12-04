Nasıl Yapılır?: Chrome Geçmişi Silme

Google Chrome'da daha önce ziyaret ettiğiniz sitelerin herkese açık olmasını istemiyorsanız; gelin, geçmişi olduğu gibi silelim!

Nasıl Yapılır?: Chrome Geçmişi Silme

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