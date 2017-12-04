Nasıl Yapılır?: Chrome Geçmişi Silme
Google Chrome'da daha önce ziyaret ettiğiniz sitelerin herkese açık olmasını istemiyorsanız; gelin, geçmişi olduğu gibi silelim!
Google Chrome'da tarama geçmişinizi silip beyaz bir sayfa açmak istiyorsanız, bunu yapmak hiç de zor değil. Ayrıca geçmişinizi temiz tutmanın bir çok faydası da bulunuyor. Bunlardan birincisi tabii ki gizlilik, tarama geçmişinizi silerek kimsenin ona erişemeyeceğini garantiye alabilirsiniz.
İkincisi ise daha önce ziyaret ettiğiniz sitelere göre otomatik doldurma özelliğinin de temizlenmesi oldukça faydalı bir önlem. Bilgisayarınızı satıyorsanız, halka açık bir bilgisayarda tarama yaptıysanız, yeni bir şehre taşındıysanız ya da işten ayrılıyorsanız tarama geçmişinizi silmekte çok fayda var.
Google Chrome tarama gemişinizi şu adımları takip ederek temizleyebilirsiniz:
- Google Chrome'u açın.
- Alt alta üç noktadan oluşan "fazlası" ikonuna tıklayın.
- Menüden Geçmiş > Geçmiş'i seçin
- Sol üstteki "Tarama verilerini temizle" seçeneğine tıklayın.
- Ne kadar geçmişe kadar tarihin silineceğini seçin.
- Burada en azından 'Tarama geçmişi' işaretli bırakmalısınız. Diğer seçenekleri kaldırabilirsiniz.
- "Tarama verilerini temizle" tuşuna tıkladığınızda son olarak Chrome bunun bir kaza olmadığından emin olmak için bir soru soracaktır. Bunu da onayladıktan sonra geçmişinizi başarıyla silmiş olacaksınız.
Eğer her seferinde geçmişinizi silmek istemediğiniz bazı siteleri ziyaret ediyorsanız, onları "yeni gizli pencere" açarak da (kısayolu Ctrl + Shift + N) ziyaret edebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın