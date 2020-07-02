NBA 2K21'in PlayStation 4 Versiyonunun Kapak Yıldızı Belli Oldu!

2K, yaptığı açıklama ile üç kapak yıldızından ilki olarak, 5 defa NBA All-Star seçilen Portland Trail Blazers'ın yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın, mevcut nesil platformlar için, NBA 2K21 kapak yıldızı seçildiğini duyurdu.