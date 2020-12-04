Neden Bazı PlayStation 5'ler Daha Gürültülü Çalışıyor? İşte Şaşırtıcı İddia

Neden Bazı PlayStation 5'ler Daha Gürültülü Çalışıyor? Ortaya atılan bir iddia, PlayStation 5'te 2 tip fan kullanıldığını ve bunlardan birinin daha gürültülü çalıştığını gösteriyor.