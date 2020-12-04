Neden Bazı PlayStation 5'ler Daha Gürültülü Çalışıyor? İşte Şaşırtıcı İddia

Neden Bazı PlayStation 5'ler Daha Gürültülü Çalışıyor? Ortaya atılan bir iddia, PlayStation 5'te 2 tip fan kullanıldığını ve bunlardan birinin daha gürültülü çalıştığını gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5'te 2 Farklı Fan mı Var?

Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5'i sonunda tüketicilerle paylaştı ve oyun severler yavaş yavaş yeni nesil oyun konsollarına kavuşuyorlar. Uzun zamandır hakkında konuşulan PS5 ile beraber böylece yeni nesil oyunculuk da başlamış oldu. Ancak ilk örneklerden sorunlar gelmiş ve bazı modellerde hatalarla karşılaşılmıştı. Çok geçmeden bu sorunlar yavaş yavaş dinmişken, şimdi ise bir fan konusu açılmış durumda.

Fransız bir teknoloji sitesi, PlayStation 5'te 2 farklı tip fan kullanıldığını iddia ediyor. Sony'nin PS5'in perakende sürümlerinde farklı, basına gönderilen test sürümlerinde farklı fan kullandığını iddia eden web sitesi, birkaç PS5 konsolunun da içini açarak bunu resmetmiş.

Buna göre bir PlayStation 5'in içinden çıkan fanda 17 kanal yer alıyorken, bir diğer fanda ise 23 kanal bulunuyor. Bunlardan 23 kanallı fanı içeren PlayStation 5 daha sessiz çalışıyor, 17 kanallı olan ise daha sesli şekilde çalışıyor.

Konuyla ilgili Sony tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil.

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